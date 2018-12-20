毛孩母子染白漆　愛爸「洗到抓狂」持利剪殺人遭起訴

▲三重流浪狗母子遭潑漆，經歷8小時以嬰兒油搓揉才重獲新生。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名周姓男子，日前不滿程男飼養的狗時常狂吠等問題，2人發生口角嫌隙，周男竟持油漆朝對方潑灑，導致程男及愛犬「大樂」、「小美」全身皆是油漆，程男幫愛犬洗油漆越來傷心，竟持剪刀猛刺周男，導致對方背部、手部遭刺倒臥血泊，送醫後宣告不治，新北地檢署20日依照殺人罪嫌將程男起訴。

長期照顧「大樂」、「小美」的狗爸爸程男（58歲），平時以打零工維生，居無定所以三重各公園為家，17日晚上11時許在三重龍門公園休息時，遭到周姓工人（55歲）潑灑油漆，狗爸爸事後去附近加油站買了松香水，想替母子刷掉身上油漆，並試圖以剪刀剪掉沾染白色油漆的狗毛，卻因油漆硬化只是徒勞，讓他越剪越是傷心難過。

▼狗爸爸程男被警方逮捕，凶器剪刀遭到扣押。（圖／記者陳豐德翻攝）



狗爸爸替愛犬抱屈，18日凌晨0時許騎著腳踏車前往龍門路尋仇，見到潑漆的周男後，拿出預藏的剪刀朝對方猛刺，周男手臂因抵擋有幾處刺傷，轉身逃命時右後頸也中刀，導致頸動脈破裂後體力不支倒地，儘管有熱心護士經過進行CPR，仍因為失血過多送醫後宣告不治。

開庭時程男辯稱是兩人在拉扯時，剪刀不小心劃到周男，並沒有殺人意圖，後來又改口是對方被雜物絆倒後，被雜物堆內的尖銳物品刺穿後頸，自己只有刺他的右手臂，不曉得左頸致命傷怎麼來的。但新北地檢調查，死者的傷勢符合剪刀造成的傷害，且根據監視器畫面，周男倒地後程男仍不停手，認定其確有殺人犯意，20日將程男起訴，狗爸爸要解除羈押回去照顧愛犬，看來短時間內還沒辦法。