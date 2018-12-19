不爽女友分手　醋男犯殺人罪提「受刑人歌唱獎狀」求情

▲陳姓男子犯殺人罪竟提受刑人歌唱獎狀求減刑，高院不採，維持原刑度。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子陳柏宏，不滿女友重回前男友懷抱，前年底開車尾隨2人機車，並趁2人停等紅燈時，自後方追撞機車。陳男下車朝倒在地上的前男友開槍，擊傷對方腰部後逃逸。一審將陳男判刑6年6月、併科罰金5萬元。案經上訴，陳男提出「受刑人歌唱比賽團體賽最佳默契獎獎狀」，請求二審減刑，但二審仍維持一樣刑度。可上訴。

判決指出，陳柏宏（30歲）不滿江姓女友分手一個月後，就與張姓舊愛復合，2人還在蘆洲區光華街共築愛巢，於是在2016年底，先以3萬元購買一把改造槍枝及1顆子彈。陳男於12月31日一早開車前去江女住家附近等候，看見2人騎機車出現，陳男隨即駕車尾隨，趁2人等紅燈時，自後方衝撞機車，張、江當場人車倒地。

陳男持手槍下車，這時倒地的張男正好上前關心江女，陳男醋味噴發，對張男後腰開了1槍，隨即開車逃逸。所幸子彈卡在張男脊椎，送醫急救後撿回一命。陳男躲了3天後，自行投案。檢方依殺人、槍砲等罪，對他提起公訴。

法院審理時，陳男否認具有殺人犯意，辯稱當天他無意在路上遇到前女友與張男；拿槍出來只是想嚇嚇2人，但槍卻「不小心」走火，強調無殺人犯意，事後槍被他丟了。一審法院不採信，依照「殺人」、槍砲等罪，將他判刑6年6月、併科罰金5萬元。

案經上訴，陳男仍否認犯案，他還謊稱自己有慈善、捐款紀錄，但卻提不出任何證據，最後提出一張「受刑人歌唱比賽團體賽最佳默契獎獎狀」，說自己犯後已經知道改過向善，請求減刑。二審高等法院於19日宣判，高院認為他素行不良，不知謹守法度，大庭廣眾之間，公然開槍，又變裝逃亡，棄置槍枝，致警方蒐槍無著，阻擾警方後續辦案，破壞社會治安至鉅，惡性非輕。因此仍將他判刑6年6月、併科罰金5萬元。可上訴。

