綠帽戴很久！？前妻離婚1月有新歡　醋男殺新歡定讞

▲王姓男子離婚一月，刺死前妻新歡，判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子王桂林，不滿與小20歲的前妻離婚後，前妻竟能在1個月內結交新歡，王男懷疑自己早就被蒙在鼓裡戴綠帽，去年底相約與新歡談判，醋勁大發，殺死新歡。一審將王男判刑17年，二審改判刑16年。案經上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

經營消防工程公司的王桂林（69歲），與小20歲的麻姓女子結婚超過20年，育有1女，但麻女在去年突然以王男有債務為由，要求離婚，2人在去年7月間離婚後，同住但不同房。案發於去年8月初，兩人離婚還不滿1個月，王男突然質問麻女：「有沒有在外面亂七八糟？」麻女回說「沒有。」但王男不信，還撂下狠話，不要讓她遇見。

第二天晚間王男喝了酒，得知麻女已經有新歡金姓男友，懷疑前妻早在離婚前就讓他戴綠帽，心生不滿，剛好對方約自己談判，王男決意帶刀赴會。王男見前妻與金姓男友有說有笑、動作親密，且表明是男女朋友關係，雙方一言不合，王拿出刀刃朝對方右胸、左胸、右臉、背部、右掌等處共刺了8刀，金男氣胸血胸、內出血、呼吸循環衰竭等死亡；警方到場對王酒測，酒測值達0.57，並將王男帶回偵訊。檢方依殺人罪提起公訴。

一審法院將王男判刑17年，二審改判16年。二審高等法院認為，王男在庭上表示悔意，願意對被害人家屬道歉，並先賠償20萬元，但被害人家屬不願接受，也不表示意見。二審因此認定王男稍有悔意，才會做出改判。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。

