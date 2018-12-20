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「濫用脆弱處境」2陸配攜肉罰20萬　葉毓蘭喊冤：陸FB、LINE不通

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▲▼非洲豬瘟，桃機第一張20萬元的罰單。（圖／關務署台北關提供）

▲非洲豬瘟，桃機第一張20萬元的罰單。（圖／關務署台北關提供）

政治中心／綜合報導

為防非洲豬瘟疫情侵台，農委會動植物防疫檢疫局18日0時起加強裁罰，旅客只要違規攜帶疫區肉類品入境，初犯直接開罰20萬元，至今已有2名陸配遭罰。警察大學退休教授葉毓蘭19日在臉書上替2名陸配喊冤，希望能適法處分或減輕罰金，葉並在20日強調，非洲豬瘟防疫宣傳管道恐怕有漏洞。

葉毓蘭19日在臉書上稱，「我要為這兩位踩到地雷，攜帶肉品入境遭到重罰的兩名陸配喊喊冤，請主責機關考量以下理由，另為適法的處分或減輕罰金。第一，沒人知道非洲豬瘟這麼嚴重，過去政府沒做足夠的宣導，很多訊息都是最近才大量出現，兩位陸配在返回大陸探親前無法得知。」第二，雖早有禁止攜帶肉品水果入境的規定，但過去查驗並不嚴格，且對於真空包裝的食品也較為寬容，如果被查獲，農委會檢驗官員多半會讓旅客現場丟棄，並沒有開罰。

葉毓蘭提到，第三，農委會17日提高罰鍰，但這2名陸配在實施第一天剛好從大陸返回台灣，他們在大陸地區FB、LINE都不通，無法了解台灣對於防制非洲豬瘟所採取的雷霆措施，並非故意不遵守，這樣的罰金對於缺乏資訊源的當事人，實在不公平，「也是濫用他們不能得知訊息的脆弱處境，受罰者多為中國、越南裔新住民，主政者難道沒有看出這和文化、傳統的關連，難道沒有看到其中的資訊不對稱？」

葉毓蘭說，「第四，不教而殺謂之虐，如果要重罰，至少在出發地登機前應該由航空公司給予書面警示，或在入境前給予可以廢棄的處置；如果仍執意夾帶入關，再予以重罰。」陸配漂洋過海來台灣，因為他們回鄉探親的時機，剛好碰上非洲豬瘟肆虐，不要讓他們成為政策一日數變的被害者吧！

▲▼ 農委會防檢局長馮海東。（圖／記者賴于榛攝）

▲防檢局長馮海東。（圖／記者賴于榛攝）

針對此事，防檢局長馮海東指出，能用的宣傳管道都已經盡量用了，開罰目地不是金額越高越好，而是希望提高民眾注意力，首次罰鍰提高到20萬之後，違規率確實有減少，19日一整天只查到7件。自10月3日起，只要是赴大陸的航班，在報到櫃台前都會給一張宣導單；自8月31日起，若持台灣手機進入大陸機場，一落地也會收到來自台灣的簡訊，提醒他們不要帶肉品回台。

馮海東說，非洲豬瘟疫情發生至今，已向兩岸防檢疫合作窗口三次通告，要告知陸籍旅客我方有加重裁罰的規定，提醒飛到台灣時要特別注意。不過馮海東也透露，不知道對方有無進行宣導。

關於馮海東的回應，葉毓蘭19日晚間再表示，雖然馮海東說宣傳管道都盡量用了，但「我12月4日參加旅行團前往歐洲，在上海中轉過境12小時，全團含領隊37人，在松山機場赴大陸時，都沒有收到宣傳。12月13日在上海搭機回來，也沒收到任何警告，事實就是如此。」並且hashtag「#宣傳管道都用了？但是至少航空公司恐怕沒有配合，簡訊未必都收的到，就算收到也未必會讀，因為一到機場就有各種罐頭簡訊湧入。」

▼葉毓蘭回應馮海東。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

▲▼葉毓蘭回應馮海東。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

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關鍵字：葉毓蘭,非洲豬瘟,馮海東,陸配

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