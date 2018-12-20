在大陸FB、LINE都不通！葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤

▲葉毓蘭呼籲「最美麗的風景是人」的台灣，別讓這群外配成為「政策一日數變的被害者」。

圖文／鏡週刊

非洲豬瘟疫情不斷延燒，為防堵疫情，農委會日前再度將罰款調高到20萬元，高額罰款果然起到嚇阻效果，許多旅客因此主動通報。17日實施當天有2名陸配因攜帶肉乾和火腿腸遭罰，前警大教授葉毓蘭透過臉書呼籲主責機關能考量移民、移工的脆弱處境，另「適法的處分或減輕罰金」。

葉毓蘭昨（19）晚在臉書貼文，為攜帶肉品入境遭罰的兩名陸配喊冤，提出4大理由，希望主責機構考量移民與移工的脆弱處境另「適法的處分或減輕罰金」。

理由之一，「沒人知道非洲豬瘟這麼嚴重，因為過去政府沒有做過足夠的宣導」，大量訊息都是近日才出現，可能她們回去前並無從知悉。其二，「雖然早有禁止攜帶肉品水果入境的規定，但是過去的查驗並不嚴格」，而且多半是現場丟棄，並未開罰。

此外，自14日起開罰，罰金原為5萬、3萬、1萬，農委會以罰不怕為由，於17日起又再度提高罰鍰，一口氣變成20萬，「他們在大陸地區FB、LINE都不通，無法了解國內對於防制非洲豬瘟所採取的雷霆措施，並非故意不遵守。」

葉毓蘭直言，「這樣的罰金對於缺乏資訊源的當事人，實在非常不公平，也是濫用他們不能得知訊息的脆弱處境」，並指出受罰者多為中國與越南裔的新住民，「主政者難道沒有看出這和文化、傳統的關連，難道沒有看到其中的資訊不對稱？」

而葉毓蘭最後也提供做法參考，「至少在出發地登機前應該由航空公司給予書面警示，或在入境前給予可以廢棄的處置；如果仍執意夾帶入關，再予以重罰。」

她強調，過去十幾年來參與移民人權相關事務，深知外配處境的辛苦，呼籲「最美麗的風景是人」的台灣，別讓這群外配成為「政策一日數變的被害者」。文末她還提到，聯合國向來要求各國關注移工與移民的脆弱處境，「如果新罰則中鏢者多是新住民，小心國際人權組織找上門！」



更多鏡週刊報導

非洲豬瘟攻陷廣東珠海 疫情遲報3日恐再蔓延

桃園議員嘴到高雄去 王浩宇：不少高雄朋友後悔投給韓