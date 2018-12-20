從北京帶2公斤豬肉製品入境　台籍旅客遭罰20萬

▲台灣籍旅客從北京帶回2斤豬肉製品。（圖／關務署台北關提供，下同）

生活中心／綜合報導

自從農委會將裁罰基準調高至20萬後，還是不斷傳出違規事件，今（20）日又增一例。有一名從北京入境的本國籍黃姓旅客，被海關發現行李中有2公斤豬肉製品，移送農委會防檢局後，被依法開罰20萬元。

據財政部關務署台北關消息，黃姓旅客從北京搭乘中國國際航空公司第CA-185次班機，入境桃園機場時未依書面或口頭申報，從第9號綠線（免申報）檯通關，被執勤關員予以攔查，依動物傳染病防治條例規定，後續將移送檢疫單位，由農委會動植物防疫檢疫局新竹分局續辦，處以新台幣20萬元罰鍰。

▲台灣籍旅客從北京帶回2斤豬肉製品。

非洲豬瘟疫情在大陸狂燒，農委會防檢局為防病毒登陸台灣，先前特別修改動物傳染病防治條例第45條之1（動傳法），訂出3種裁罰基準，大幅提高罰金；其中，只要從疫區帶肉類品入境，首次將直接開罰5萬元，第2次50萬元，第3次100萬元。然而，新法14日上路後，違規事件仍不減，3天內罰了41件。農委會17日緊急宣布，從18日凌晨0點開始，加重罰金，初犯罰20萬，再次違規則罰100萬。

罰款提高後的第一天，便有兩名陸配遭罰20萬元。而綠黨桃園市議員王浩宇19日下午搭機返台，結果在還未過海關前先行上廁所，門打開居然看到被人棄置的大陸臘肉豬肉製品，他呼籲國人，「棄置（專門棄置箱）不用罰錢，但入境就是20萬。」希望大家能夠告訴大家，不要因一時疏忽被罰錢。

▲旅客從北京攜帶2公斤豬肉製品入境。