為陸配帶肉挨罰20萬喊冤　葉毓蘭：政策一日數變的被害者

▲葉毓蘭在臉書發文為陸配喊冤。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／綜合報導

防範非洲豬瘟疫情傳到台灣，防檢局重新訂定裁罰標準只要從疫區帶肉類品回台，初犯直接開罰20萬元，上路首日就有2名陸配遭罰，警大前教授葉毓蘭在臉書發文提出4點為他們喊冤，認為這都是「政策一日數變的被害者。」

葉毓蘭在文中先是為這2位踩到地雷攜帶肉品入境遭到重罰的兩名陸配喊喊冤，她說，因為沒人知道非洲豬瘟這麼嚴重，過去政府沒有做過足夠的宣導，很多訊息都是最近才大量出現，兩位何姓、陳姓陸配，在返回大陸探親前無法得知。

▲陸配帶肉乾入境遭罰。（圖／關務署台北關提供）

葉毓蘭進一步指出，第二，雖然早有禁止攜帶肉品水果入境的規定，但是過去的查驗並不嚴格，而且對於真空包裝的食品，也較為寬容，如果被查獲，農委會檢驗官員多半會讓旅客現場丟棄，並沒有開罰。

她說，第三，這2名陸配在罰則提高實施的第一天剛好從大陸返回台灣，攜帶了肉類品，但他們在大陸地區FB、LINE都不通，無法了解國內對於防制非洲豬瘟所採取的雷霆措施，並非故意不遵守，這樣的罰金對於缺乏資訊源的當事人，實在非常不公平，「這也是濫用他們不能得知訊息的脆弱處境，受罰者多為大陸、越南裔新住民，主政者難道沒有看出這和文化、傳統的關連，難道沒有看到其中的資訊不對稱？」

葉毓蘭最後強調，如果要重罰，至少在出發地登機前應該由航空公司給予書面警示，或在入境前給予可以廢棄的處置，如果仍執意夾帶入關，再予以重罰；希望主責機關考量以上理由，為適法的處分或減輕罰金，因為世人都說台灣最美麗的風景是人，這群姊妹漂洋過海來台灣，因為她們回鄉探親的時機剛好碰上非洲豬瘟肆虐，不要讓她們成為政策一日數變的被害者！