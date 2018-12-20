福建再現非洲豬瘟疫情27隻豬死亡！　珠海供應鍊受損肉價恐漲

▲非洲豬瘟蔓延大陸。（圖／翻攝自Flickr／Don Wright）

大陸中心／綜合報導

廣東珠海19日爆出非洲豬瘟疫情後，福建20日再次傳出疫情，三明市尤溪縣某養豬場被檢出遭病毒入侵，以有27隻豬死亡；截至20日已有23省傳出非洲豬瘟疫情，由於福建與台灣僅有一水之隔，全台都要高度警戒。另外，稍早傳出疫情的珠海已撲殺1598隻豬，有供應商指出，生豬售賣已受影響，恐怕未來肉價將上漲。

農業農村部指出，經福建省動物疫病預防控制中心確診，三明市尤溪縣某養豬場發生非洲豬瘟疫情；截至目前，該養豬場存欄生豬共11950頭、發病27頭、死亡27頭；疫情確認後，已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

截至12月19日止，大陸已有23個省市自治區淪陷，包括官方最新通報的廣東珠海，還有青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北。

另外，稍早傳出非洲豬瘟的珠海市，針對感染豬場1598隻豬展開全部撲殺和消毒，根據《香港01》報導，有珠海供港豬場表示，目前生豬售賣和出口等運作已遭受影響，雖然疫情已得到控制，但豬肉價格恐怕將隨著供應量減少而升高。

▼隨著非洲豬瘟疫情擴散，大陸豬肉價格恐怕將上漲。（圖／路透社）