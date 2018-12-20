人妻蒸奶茶湯圓！電鍋一打開「暗黑蜂巢肉圓」傻了　6千網笑炸：能吃嗎

▲不要懷疑，這一盤是湯圓。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

冬至快到了！就有一名女網友買了時下最夯的「奶茶湯圓」回家煮，前幾天發現新吃法後，她立刻嘗試用「蒸煮」的方式試試看，沒想到一打開電鍋瞬間傻了，讓她整個超崩潰說「這是肉圓......？」傳上網還被網友笑說「明明是調色盤！」

從女網友PO在「爆廢公社」照片可見，白色圓盤子上擺著一坨「黏物」，上面還有10格不規則狀的大小，就像是美術課會帶去學校的調色盤，或相蜂巢一樣，賣相極為有特色，但一點也看出是什麼食物。

▲原PO把湯圓吃完了，女兒還大讚「好吃」。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在貼文公佈說，這是用蒸的奶茶湯圓，口感蠻像麻糬的，正常的烹煮方式是外鍋加半杯水，但她記成是用兩杯水，結果就悲劇了，「如果想吃奶茶口味的肉圓、碗粿或缺調色盤的人，用兩杯水就會出現。」

雖然奶茶湯圓賣相極差，但原PO還是很努力地吃完了；她透露，雖然只是失敗，但已完食了，而且女兒和她說「好吃」，「這湯圓味道很像奶酥，但夾雜奶茶味，有點甜，本來預購2盒，還有一盒會認真玩（誤）。」

▲網友蒸的湯圓超美。（圖／翻攝自爆廢公社）

媽媽超有創意料理，引來近6000網友紛紛留言笑說，「這能吃嗎？」、「這已經不是吐不吐了，是血濃於水」、「 已經很難買了你還這樣玩」、「不要玩食物」、「變成奶茶碗粿了」、「我書讀的少，但我還知道這是肉圓」、「你忘了加醬跟香菜」、「有做黑暗料裡的特質」、「奶茶水晶餃？」、「還以為是水彩調色盤」、「開發出新產品快去註冊」、「在撒個油蔥＝碗粿」、「團結就是力量」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼原PO湯圓與調色盤頗像。（圖／翻攝自爆廢公社）



▼真正的湯圓。（圖／翻攝自爆廢公社）