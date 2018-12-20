抄詞彙解釋！小六妹手寫「印刷系硬體字」美炸　網驚：以為翻到本草綱目

▲小六妹的字超美。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

想把字寫漂亮，除了要每天練，練字時也要一筆一畫慢慢寫。一名網友表示，正就讀小六的女兒對寫字有很高的自我要求，「我看了有點手抖，字比我好看…」看到照片後，網友紛紛留言，「好工整，大小間距都一致，超厲害的」、「雖然是鉛筆字怎麼有飄逸的感覺」、「送她一支鋼筆吧」、「感覺有學書法」。

原PO在臉書《爆廢公社》表示「小六的女兒對於寫字有很高的自我要求，我看了有點手抖，字比我好看…」仔細看看照片，小女生似乎是在抄詞彙解釋，但重點不是內容，而是她的字寫得端正整齊，一點一劃都非常講究，就連字和字的間距都相當一致，下手力度也差不多，看起來彷彿印刷出來的字。

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▲這…真的不是印刷的嗎。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛留言讚嘆，「比較像在寫毛筆不過真的很漂亮」、「這是印刷出來的字體嗎」、「有一種像翻到本草綱目的感覺」、「對不起我字還在幼稚園程度」、「這是一筆筆刻出來的啊啊！太強」、「哇塞！這樣要寫多久啊？猛一看還以為是電腦打字」、「句號也是結尾下面0.5公分處，厲害」。

原PO最後則說，他趁女兒下課時通了電話，「她不好意思偷偷的笑了，感謝大家喜歡她的字」，也透露女兒寫字時，只要不滿意就會擦掉重寫，「但每次都擦不乾淨，因為寫字太用力了」。有網友也給出建議「可以幫她買握筆器，我們這邊學生也有字體很工整，但是都很不滿意自己寫的」。

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