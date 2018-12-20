交往5年「放假只有開房間」　男友還要求AA制：現在人都這樣

▲網友覺得交往5年放假只有開房間太扯。（圖／免費圖庫pixels）

生活中心／綜合報導

情侶是否要AA制一直是網上常討論的話題。一名網友近日透露，朋友平常和男友開房間的費用都是一人一半，男方認為「現在人都這樣」，不只如此，兩人放假唯一會做的事就是上旅館，已交往4、5年也沒見過對方家長，由於朋友有一定年紀、想定下來，「我是叫她不要結婚啦，你們覺得呢？」

原PO在《爆廢公社》透露，朋友的男友要求開房費用AA制，理由是「現在人都這樣」、「難道你沒爽到嗎」，而且交往期間，男方只會玩手遊，不帶朋友出門、也沒帶回家見過家長。

▲原PO表示沒有其他休閒活動。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，由於朋友已經30歲，男方年紀又更大，前陣子朋友問友沒有結婚意願，「沒有就不要浪費時間」，男方則回「現在不想結婚，以後的事以後再說」。原PO勸朋友不要結婚，朋友又好奇網友怎麼看待這件事，所以才請他人發文求解。

對此，大批網友的答案幾乎相同，「當然不要結啊」、「案情不單純，4、5年都不見家人」、「跟這種咖還可以撐這麼久」、「4、5年都沒出門玩太誇張」、「AA制可以接受，但沒帶回家也太扯...那身邊男方朋友知道他們交往嗎？」、「AA我覺得還好，其他問題比較大，可以放生了」，還有人開玩笑說，「嫌什麼嫌，有把妳朋友分屍嗎？要惜福」。

▲原PO全文。（圖／翻攝自爆廢公社）