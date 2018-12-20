捐血集750點換iPad Pro！網一秒破盲點「要120年↑」：全身抽乾還換不到…

▲捐血集點能換iPad Pro。（圖／翻攝自台灣血液基金會官網）

網搜小組／綜合報導

為鼓勵民眾捐血，贈品從小零食、牛奶到電影票都有，台灣血液基金會更訂出集點規則送紀念品，集滿750點就可以換一台10.5吋的iPad Pro；但捐250㏄全血只能集1點，到底要集到什麼時候？話題吸引網友熱論怎麼換iPad，「全身要抽乾才能換」、「可能要持續捐個20年」、「我直接買一台好像比較容易」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張手機截圖，直問「這個要怎麼集點數？捐血換贈品」；仔細看看照片，原來是台灣血液基金會集點活動的贈品，只要集滿750點，就能換一台10.5吋、顏色隨機的iPad Pro，讓不少網友直呼「想知道怎麼集點」、「今天開始捐」、「我也要開始捐血，iPad我來了」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▲除了iPad，還有除濕機、空氣清淨機等物品可以換。（圖／翻攝自台灣血液基金會官網）

不過，iPad真的有這麼好換嗎？看看台灣血液基金會捐血集點辦法，計算方式為「1點／250㏄全血」、「2點／500㏄全血、單倍分離術血小板」、「4點／雙倍分離術血小板」，若每天捐250㏄全血，要2年多才能換到iPad；但捐血須知第4點就寫明「全血捐血250㏄，間隔為2個月以上；500㏄間隔3個月以上。」

換算成點數的話，等於2個月才能用250㏄的血拿1點，或3個月500㏄的血拿2點，但「男性年捐血量限制在1500㏄以內；女性年捐血量限制在1000㏄以內」，等於男性一年最多只能捐4次或3次拿6點、女性則是捐4次或2次拿4點，想集到750點，要花至少125年（男）及188年（女），以人類年齡來說，根本是不可能的任務。

另外，分離術捐血（血小板或血漿）的部分，「間隔為2星期以上，一年最多可以捐24次。捐分離術血漿量每次以500㏄為限，其全年捐血漿量不得超過12公升。」但以一次4點計算，一年最多也只能拿到96點，還是要8年左右才能換到iPad。

看到貼文後，網友紛紛表示「我覺得賣腎好像比較划算」、「捐精捐卵好像比較快」、「集滿後的世界裡…可能這個都成古董了」、「我才60幾點」、「我剛剛算完以為是125個月…欸不對125年啊 肯定是假的」、「與其捐血捐10年換一台ipad，不如一天存個100還不用10年」、「把全身血都捐出去…也換不到」。也有人突破盲點「當然是好幾個人集點啊」、「好像有說可以合併兌換，不然樓主這台平板要集90幾年」。

►超Q《柴語錄》Line貼圖免費拿