1百家星級旅館公布！福容、翰品成大贏家　觀光局長：擬增5＋星級

▲觀光局今舉辦「星旅100頒獎典禮」，全台共100家旅館飯店業者獲獎。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

交通部觀光局今（18）舉行「星旅100頒獎典禮」，經過嚴謹的兩階段評比，從189家選出100家星級旅館，其中福容大飯店和翰品酒店堪稱最大贏家，入選飯店數名列眾家中數一數二。觀光局長周永暉在致詞中提到，希望以2020年為目標，積極改變觀光旅館的質跟量，擬增加2％「5星＋」星級旅館，激勵業者良性競爭，提高國內住宿品質。

觀光局表示，本次活動以「度假娛樂」、「親子共遊」、「特色風格」、「智能環保」及「背包壯遊」五大主題特色宣傳星級旅館，共有100家獲選，以上五大主題獲獎旅館飯店數分別佔36間、39間、72間、13間和27間，特於今天頒發獎座表揚業者用心經營並支持星級品牌。

▲觀光局長周永暉表示，旅館飯店是觀光產業的核心，扮演的角色非常多元。（圖／記者曹悅華攝）

周永暉表示，旅館飯店是觀光產業的核心，扮演的角色非常多元，今年2018年市旅館業辛苦的一年，同時是成長的一年，如果沒有挫折跟困難就不會成長，不管是整個經濟結構還是台灣旅遊市場的發展，旅館業都是最能夠瞭解其中脈動的產業。

周永暉提到，國內旅遊一日遊就佔了九成，希望以2020年為目標，改善觀光旅館的質跟量，不僅四星跟五星級旅館要滿足穆斯林的要求，還要在五星級後加個＋等級，預計2％旅館能獲得此殊榮，希望帶來良性競爭，並期待所有同業跟同仁以「感動服務」四字對待客人，獲獎只是個起點，彼此之間大家共同努力才能通往美好終點。

最後，觀光局補充，「星旅100」名單已公布星級旅館網站上，想進一步暸解各主題星級旅館，可上交通部觀光局旅宿網查詢。