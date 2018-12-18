影／暖冬遊擴大補助「獨漏3縣市」　業者賭：觀光局被幹翻政策秒轉彎

▲今公布的暖冬遊擴大補助方案，獨漏了台北市、桃園市和新竹市，令業者感到不滿。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者曹悅華／台北報導

觀光局今（18）宣布將擴大暖冬遊補助方案，自由行補助從5縣市增加到19縣市，僅撇除台北市、桃園市和新竹市，引來外界正反聲浪，尤其旅遊業者多對「獨漏3縣市」感到氣憤，認為政府這樣做根本就是「讓考前三名的學生反而被懲罰」，並賭觀光局在被幹翻後政策一定會轉彎，對此局長周永輝則回應，這是思考很久的決定，是想盡可能協助需要幫助的人，希望業者能體諒。

由於暖冬遊補助反應熱烈，觀光局今公布擴大實施辦法，以自由行來說，從5縣市擴大到19縣市，另外30歲以下青年出遊再加碼補助住宿費500元，時間為明（108）年1月1日到31日，讓不少民眾拍手叫好，不過另一方面，卻引來被排除縣市的不滿。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞直言，觀光局撇除全台3個近3年平均住房率超過50％的縣市根本超瞎，要補助應該就是要全部補助，以是否超過50％作為標準未免太不客觀，預計在新一波補助後，訂房率會直接掉一成五。

▲桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞認為，觀光局的做法就像是懲罰了考前三名的學生，相當不合理。（圖／記者曹悅華攝）

陳盈瑞說，桃園市、台北市和新竹市就像是好學生，每次都很努力考到班上前三名，結果最後老師在頒發獎品的時候，反而忽略他們，甚至給予他們懲罰，未免太不公平，況且這三個縣市的業者有些根本還在做賠本生意，還是很希望觀光局可以把自己納入補助的範圍中。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽則認為，觀光局準備被這三個縣市罵翻，因為這是一個很弔詭的決定，且他認為觀光局不該一味仰賴補助來刺激國內旅遊風氣，因為這就像放煙火一樣，當下煙花雖然漂亮，但不久後就會消失，這樣補助只會把台灣人胃口養大，應該著重在吸引外國旅客，朝增加外匯的目標努力才對。

另一名知情人士則向《ETtoday新聞雲》記者透露，這次補助根本在亂撒錢，而且他打賭，觀光局在被業者幹翻後，政策絕對會轉彎，就像當初暖冬遊本來沒有宜蘭後來又加上去宜蘭一樣，直言「會吵的人一定有糖吃」。

對此，觀光局長周永暉表示，此補助辦法是想了很久的決定，基本上不會再更改，主要是希望透過延長的一個月，去協助地方的業者，希望被排除的三縣市能夠以正面的態度來看待這樣的做法，以「淡季不淡」為目標，他也澄清，雖然在旅宿方面沒有實質幫助到這三個縣市，但就景區的硬體措施或是環境提升觀光局仍會盡全力幫忙，讓各地觀光產業都能更加升級。

