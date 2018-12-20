　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乘客投訴「未告知上車害遲到」　司機看監視器真相：難道我要下車去拜託？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼司機,公車。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲公車司機示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

奧客都是公司養出來的！一位公車司機在臉書氣憤控訴，自己被成乘客投訴「過站不停」，害他因此上班遲到。司機強調自己都有停下來，確認沒人要搭車才開走，且調監視器發現，明明是投訴者自己滑手機沒注意，卻反咬是他的錯。更令他失望的是，公司竟然就因此苛扣他的獎金還記過處分，讓他心裡非常不是滋味。

「台灣的奧客怎麼來的？就是一些神經病公司養出來的」一位公車司機在臉書「爆怨公社」抱怨，自己明明就依照規定，經過站牌時停下來，開了車門、確認沒有人要上車才駛離，日前卻有人投訴他過站不停，「未告知上車，害我上班遲到，希望公司嚴重譴責司機！」

司機覺得投訴理由實在太扯，便調出監視器，才發現該乘客明明是自己跑到離站牌有一段距離的地方玩手機，車子來了也沒有要過去搭車的樣子，遲到了竟還責怪別人，讓他氣炸表示「難道我要下車去拜託他上車？」

令原po更失望的是，公司不但沒有因此還他清白，還質問他說「怎麼沒告知乘客上車？」最後公司不但扣掉他的500元服務獎金，還「記過+扣年終」處分，讓他氣得po網表示自己真的待到一間爛公司，「年後我一定把你開除！」

PO文一出，網友都挺司機回應，「奧客都是養出來的」、「不爽就自己買車開啦，等公車玩手機還趕不上有夠廢」、「叫公司加裝擴音器，靠站就會響起聲音，提醒站外的『奧客』趕快上車」、「 也太誇張，鬼知道他上不上車」、「你被客訴公司當然找藉口拼命扣你薪水，這樣才有賺頭啊」、「換你去勞工局檢舉」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

ET快訊
謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係」
不當中東警察　川普：讓別人去戰鬥

關鍵字：公車,司機,過站不停,投訴,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄早就有「迪士妮」！　長腿酒店妹「爆乳白雪公主」都在包廂裡

影／交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉...「實用長照組」貼心附女用裝置

影／5x7=35是什麼意思？　小二考題「3個選項」打敗媽媽

影／樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！網嚇：根本青眼究極龍　神人解答了

媽媽店外狠瞪！女童哭著吃到吐　鄰桌客幫加油：她離開前還道謝

清寒媽帶兩小孩買兩根熱狗：晚上配飯吃　她拭淚串通賣場員工送暖

時速194km趕急診！醫師開M5國道狂飆「只有我當班」　法官：照罰

影／20萬噴飛超剉！機場廁所「全是肉」他開門傻眼　王浩宇：棄置不用罰錢

影／法拉利F12挨撞名醫：我不是富二代！　發280字文怨輿論挺20歲孝子

上台北看女兒…猛塞千元鈔！老爸搭車「全身僅剩10元」傻借救濟　她淚崩

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】歡樂女神Lala初乍到被下猛藥 老蕭問行程威脅會錄到早上

春風以為要合照「都已經放下筷子」　 粉絲轉頭邀「女員工」糗了！

苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應道歉

無痛分娩「少於3cm、超過5cm」不能打！　麻醉醫生曝原因

直擊小孩玩馬桶水！　媽媽崩潰「硬著頭皮先拍再洗」

人妻蒸奶茶湯圓！電鍋一打開「暗黑蜂巢肉圓」傻了　6千網笑炸：能吃嗎

快訊／暖冬遊「獨漏3市」吵不停！2天政策急轉彎　交通部：全納入

高掛北捷握把爽飛！學生妹下秒「雙腳大開」狼狽糗摔　網視線全歪：粉色

她耳內疼痛...醫一照蜘蛛爬出　大眼萌樣竟激似「蠟筆小新」！

超商買泡麵！肥宅疑惑「米粉沒選擇」　他精美4分析寫論文...15字說完

落地過早！華航貨機撞壞3盞桃機跑道燈　飛安會介入調查

不爽繳畢展費6千元　男學生媽槓教育部：要鬧到全台灣都知道

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃海膽像吃布丁

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃性慾

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月居冠

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就有邊界問題

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬丹第4名

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完曼聯歸隊

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭了

帶團壓力大吸毒放鬆？　遭眼尖警查獲送辦

健保中醫輔助癌症治療　有效緩解術後不適

陳妍希曬兒子生日蛋糕「佩佩豬1家4口」　網瘋猜：有二寶了！

匪搶刮刮樂「腳滑」屁股開花 老闆冷眼看超淡定網友笑翻

生活熱門新聞

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視..

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻..

尤振仲免罰！普悠瑪翻「台鐵高層..

「交換禮物」讓小孩臭臉　老師遭..

新人打卡後消失　老闆：都早起了..

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

請員工吃羊肉爐！他曝心機省錢秘..

撞爛法拉利賠千萬？超跑老闆曝維..

葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤..

兒自己帶健保卡！師急call...

超商買泡麵！肥宅疑惑米粉沒選擇

不繳6千畢展費　學生媽鬧到教育..

冏星人「我來自中國台灣」　本人..

更多熱門

相關新聞

阿公想抽菸　竟要空服員「關燈」

一名網友表示，近日帶阿公出國玩，由於阿公是第一次出國，所以有行前教育，公共場所一律都不能抽菸，而且會有禁菸標誌。不料上飛機後，菸癮犯了的阿公竟跟空姐說「把（禁菸）燈關起來」。網友看完全都笑翻「阿公也太可愛了」、「好險阿公沒叫空姐開窗戶」。

公車還在行駛　女竟從安全門摔車外

新娘想省！尪不聽「結婚狂噴60萬」

女兒「唰7聲」寫完49個1　媽媽氣炸

兒自己帶健保卡！師急call...媽糗爆

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

草食男＋肉食女5大星座＝超速配CP

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

吃完海鮮腹劇痛　驚見活蟲咬胃壁

《比悲傷》票房「倒升35%」！達人驚呆

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

《窒息》骨肉噴濺　影評嚇吐：天殺的

咘咘愛薄紗公主風　BO妞皺眉冷看姊

單人露營車　1人輕鬆山林微旅行

哪支筆最吸引你？一張圖曝隱藏個性

朴寶劍親下去了！　低頭3次深吻宋慧喬

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面