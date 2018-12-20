乘客投訴「未告知上車害遲到」　司機看監視器真相：難道我要下車去拜託？

▲公車司機示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

奧客都是公司養出來的！一位公車司機在臉書氣憤控訴，自己被成乘客投訴「過站不停」，害他因此上班遲到。司機強調自己都有停下來，確認沒人要搭車才開走，且調監視器發現，明明是投訴者自己滑手機沒注意，卻反咬是他的錯。更令他失望的是，公司竟然就因此苛扣他的獎金還記過處分，讓他心裡非常不是滋味。

「台灣的奧客怎麼來的？就是一些神經病公司養出來的」一位公車司機在臉書「爆怨公社」抱怨，自己明明就依照規定，經過站牌時停下來，開了車門、確認沒有人要上車才駛離，日前卻有人投訴他過站不停，「未告知上車，害我上班遲到，希望公司嚴重譴責司機！」

司機覺得投訴理由實在太扯，便調出監視器，才發現該乘客明明是自己跑到離站牌有一段距離的地方玩手機，車子來了也沒有要過去搭車的樣子，遲到了竟還責怪別人，讓他氣炸表示「難道我要下車去拜託他上車？」

令原po更失望的是，公司不但沒有因此還他清白，還質問他說「怎麼沒告知乘客上車？」最後公司不但扣掉他的500元服務獎金，還「記過+扣年終」處分，讓他氣得po網表示自己真的待到一間爛公司，「年後我一定把你開除！」

PO文一出，網友都挺司機回應，「奧客都是養出來的」、「不爽就自己買車開啦，等公車玩手機還趕不上有夠廢」、「叫公司加裝擴音器，靠站就會響起聲音，提醒站外的『奧客』趕快上車」、「 也太誇張，鬼知道他上不上車」、「你被客訴公司當然找藉口拼命扣你薪水，這樣才有賺頭啊」、「換你去勞工局檢舉」。

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