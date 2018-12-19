拚觀光！2019「高鐵＋高雄好玩卡」全新改版　省超大今開賣

▲2019「高鐵＋高雄好玩卡」聯票全新改版。（圖／台灣高鐵公司提供）

記者曹悅華／台北報導

台灣高鐵公司今（19）宣布，2019「高鐵＋高雄好玩卡」聯票全新改版，除提供高鐵標準車廂來回車票75折優惠外，特製「高雄好玩卡」，總價值2088元、優惠價690元，網羅多項在地景點門票及交通工具，適用出發日期為明（2019）年1月1日起，即日起開放購票。

高鐵公司說明，此次「高鐵＋高雄好玩卡」聯票行程包含經典夢時代摩天輪與雙層巴士，並新增超高人氣的高雄85觀景台、貢多拉船等，不論家庭旅行、好友出遊或是情人甜蜜約會都適合。

▲高鐵公司指出，想闔家出遊的旅客，可以先體驗雙層巴士暢遊市區景點。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司指出，想闔家出遊的旅客，可以先體驗雙層巴士暢遊市區景點，下午則可選擇前往貝殼博物館、海洋探索館、台灣鐵道故事館或壽山動物園參觀，進行一趟寓教於樂的知性旅行。

至於三五好友結伴同行或想浪漫遊港都的熱戀情侶，高鐵公司建議不妨來趟充滿藝文氣息的輕旅行，搭乘愛河太陽能船，飽覽「亞洲新灣區」美景，前往駁二藝術特區感受濃厚的藝文氣息，或選擇搭乘鼓山－旗津渡輪，乘著徐徐海風騎乘腳踏車輕鬆欣賞旗津風光；晚間則不論登上高雄85觀景台俯瞰港都夜景，或搭乘愛河貢多拉船／愛之船，或搭乘摩天輪欣賞夜景，都是情侶們不容錯過的浪漫行程。

▲2019「高鐵＋高雄好玩卡」聯票、「高鐵＋高捷」聯票內容。（圖／台灣高鐵公司提供，點我放更大）

此外，高鐵公司表示，持續熱銷的「高鐵＋高捷」聯票，推出以來深受旅客喜愛，內含高鐵標準車廂來回車票75折優惠、高捷套票優惠價490元（原價859元）；套票包括高雄捷運二日卡、渡輪來回券、自行車三小時租賃服務，加贈陽明高雄海洋探索館、英國領事館之門票、鈴鹿賽道樂園人氣設施搭乘券等，適合喜歡慢遊的旅客，細細品味高雄之美。

高鐵公司補充，高鐵交通聯票整合各地捷運與台灣好行，遍及全台11條旅遊路線，為旅客貼心整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，旅客不用開車就能輕鬆暢遊全台。

最後高鐵公司提醒，如欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，即可同時進行高鐵訂位，再到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。