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獨／暖冬補助擴大狂被罵！花蓮業者怒揭「代墊真相」：觀光局欠4百萬沒給

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▲觀光局長周永暉說明暖冬遊擴大區域（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局昨公布暖冬遊擴大實施辦法。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

暖冬遊補助擴大方案才公布不到一天，反彈的聲浪就此起彼落，除了遭排除在外的台北市、桃園市和新竹市陸續表達不滿外，延長的花蓮縣也提出抗議，痛批觀光局根本是「補助局」，且向《ETtoday新聞雲》記者爆料，民宿業者代墊的20、30萬，甚至飯店代墊的300、400萬到現在都還沒拿到，「為了暖冬都要去貸款」，看似美好的政策業者其實苦哈哈

由於宜花東高屏暖冬遊補助方案反映熱烈，觀光局昨公布擴大實施辦法，以自由行來說，從5縣市擴大到19縣市，另外30歲以下青年出遊再加碼補助住宿費500元，時間為明（108）年1月1日到31日，讓不少民眾拍手叫好，不過另一方面，卻引來被排除縣市及延續縣市的不滿。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠諷刺，觀光局推出的暖冬遊補助根本「爽到你、甘苦到我」，直指在11、12月就已經在暖冬遊補助範圍內的花蓮，已經深刻感受到「補助從寬，申請從嚴」的痛楚，他解釋，民眾開開心心來卻不知道業者是淒淒慘慘的接，因為所有補助款項都是要由業者代墊，旅客只要出示合格身分證就能輕易在入住時扣款，尤其是房價2000元上下的業者，不要說當下收入是0，甚至要倒貼錢給民眾，根本苦不堪言。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲花蓮民宿業者表示，延續補助只是讓業者代墊更多的款項。（示意圖／記者賴文萱攝）

陳秉忠說，因為補助推行的這段期間花蓮許多民宿業者都反映已經代墊了20、30萬，飯店業者則是透露代墊了300、400萬，已陸續出現資金周轉問題，代墊的補助金又遲遲不下來，「薪水都要付不出來了」，他也提到其他縣市現在一定會覺得很開心被納入補助的範圍中，卻不知道其實自己已經陷入苦海。

陳秉忠強調，代墊是一回事，但觀光局的態度又是一回事，撇除補助方案沒有先公告業者，代墊款項的核銷相當不合理，他舉例，寫簡體字也會被退回，數字寫法不按照審核人員的標準也會被退件，不然就是刁難填寫日期，「根本是用大學聯考的標準來看小學生的考試答案」，認為一開始就沒有先公布填寫規範，送出後又瘋狂退件，質疑一來一往之下，代墊款項甚麼時候能收到都很難說，加上新一波補助方案又即將到來，要給業者的錢只會繼續拖下去。

不過，陳秉忠也補充，他知道觀光局很辛苦，所以業者針對的是更上面的交通部，直指他們根本是「假促進觀光真騙選票」，另一名不具名旅遊業者也向《ETtoday新聞雲》記者透露，其實觀光局內部蠻多人都不支持一味補助，只是聽命行事罷了。

對此，觀光局表示，業者如有疑慮，建議直接向觀光局反映，觀光局才能做更具體處理，若業者有資金周轉等經濟上狀況，觀光局這邊可以用個案來協助，且此補助是採自願參加制，若業者覺得造成困擾可以選擇不參加，也希望業者能夠體諒每天要接收的核銷案件實在太多，的確需要時間才能全數核銷完畢

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關鍵字：暖冬遊補助,花蓮,民宿,飯店,觀光局

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