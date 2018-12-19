司機被投訴態度差　社長神回：您可直接拿鎚子敲他頭

▲社長建議乘客用鎚子敲司機。示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



國際中心／綜合報導

日本人平常和他人互動就十分有禮貌，對於客戶服務更是格外重視。有一家客運公司岩國巴士（いわくにバス）最近不斷接到客訴，社長就親自建議乘客，如果下次司機再態度不好，「您可以直接拿破窗鎚往他的頭敲下去」。

據《朝日新聞》報導，岩國巴士是由山口縣岩國市市政府創辦，社長是37歲的上田純史，他近日一直收到有乘客反應司機態度不佳，便親自回覆說，「駕駛座附近都有安裝破窗鎚，您可以直接用鎚子來槌司機，就像在教小孩一樣」，乘客在事發當下就嚴厲喝止司機，才能達到效果。

▲台灣警政署也曾配發「破窗尾蓋」，必要時可以拯救民眾性命。示意圖，與本新聞無關。（圖／記者林悅翻攝）



這番驚人言論讓乘客頓時不知該如何回應，許多網友也認為上田純史太偏激，即使司機的服務態度需要改進，也不應用這麼激進的方式。山口縣岩國市政府也表示，社長的言論實在是「不夠得體」。

雖然日本的高品質的服務業讓人印象深刻，但日本民生產業工會「UAゼンセン」曾對3萬名服務業員工進行調查，有超過2萬人都說被奧客騷擾過，相當於7成以上，甚至還有員工因此壓力過大出現精神問題。

這些服務業員工認為，奧客橫行現象的主因是「顧客道德衰退」，再來就是服務業容易淪為發洩的對象。因此有176萬人發起聯署，要勞動部正式服務頁面對的問題，遏止奧客不合理的過分行為。