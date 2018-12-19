影／暖冬遊「漏3市」湧退房潮！200↑業者求助立委　納補助機率曝

▲針對暖冬遊擴大版補助方案，觀光局副局長張錫聰今說明是否有機會納入原先遭排擠三個縣市。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

暖冬遊補助方案昨（18）日宣布擴大以後，引起外界一片討論，尤其是被排除在外的桃園市、台北市和新竹市旅宿業者，過了一晚還是相當憤怒，今（19）天甚至傳出遭排擠的縣市已出現退房潮，目前已有超過200家桃園業者求助立委鄭寶清，對此觀光局稍早給出回應，政策是否為轉彎要視實際執行後的狀況而定。

觀光局副局長張錫聰今在好客民宿頒獎典禮前接受媒體採訪，對於三地業者關心暖冬遊補助方案是否有轉圜餘地，他說能夠理解業者爭取補助的心情，不過是否在自由行部分擴及全台旅宿補助，要視明（108）年1月政策實際執行後而定，他也提到，藉由這次機會反而可以促進北部都會區民眾去中南部和離島旅遊。

至於有記者提問新竹受板塊效應影響，不少旅宿業者都反映遊客在聽聞新竹市不在被補助的範圍後，紛紛退房，張錫聰則表示不清楚，會再了解業者想法。

▲遭排擠的三縣市陸續湧現退房潮。（圖／記者曹悅華攝）

另外，立委鄭寶清透露，目前桃園市已有超過205家業者共同陳情，希望可以納入此次住房補助中，他承諾會盡快找觀光局溝通，爭取桃園市及其他區域應一併納入本次方案。

桃園市旅館商業同業公會理事長陳盈瑞昨天就直言，觀光局撇除全台三個近三年平均住房率超過50％的縣市根本超瞎，要補助應該就是要全部補助，以是否超過50％作為標準未免太不客觀，預計在新一波補助後，訂房率會直接掉一成五。

而觀光局長周永暉昨晚在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時則提及，此補助辦法是想了很久的決定，基本上不會再更改，主要是希望透過延長的一個月，去協助地方的業者，希望被排除的三縣市能夠以正面的態度來看待這樣的做法，以「淡季不淡」為目標，他也澄清，雖然在旅宿方面沒有實質幫助到這三個縣市，但就景區的硬體措施或是環境提升觀光局仍會盡全力幫忙，讓各地觀光產業都能更加升級。

宜花東高屏暖冬遊補助方案自11月推出以後，反映相當熱烈，因此觀光局決定加碼，以自由行來說，從五縣市擴大到十九縣市，另外30歲以下青年出遊再加碼補助住宿費500元，時間為明年1月1日到31日。