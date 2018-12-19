江宜樺演講被包圍　黃國昌大讚：現在大學生非常有勇氣

記者徐政璿／台北報導

前行政院院長江宜樺18日赴台大社科院演講遭遇抗議，有群眾大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺當場被群眾包圍，一度動彈不得「傻眼愣原地」，後來狼狽離開台大。對此，曾為太陽花學運領袖的時代力量立委黃國昌19日在立法院受訪表示，「現在大學生非常有勇氣，敢挑戰這個權威」。

黃國昌表示，現在大學生非常有勇氣，敢挑戰這個權威，「敢挑戰這個在流血鎮壓這些提出訴求的學生之後，還敢大言不慚的跟社會，說如果再發生一次他還是會做」，他認為江宜樺當初在太陽花的言行，「才是導致昨天台大世界最重要的請命」。

對於這些學生被批評說是政治學生還有紅衛兵的翻版，黃國昌指出，過去對於青年學子在關心公共事務，或者是對於政治人物提出抗議的時候，永遠都是用這樣子的標籤貼在這些學生身上，「當初太陽花學運馬政府不是也說這些學生都是被民進黨煽動的嗎，不是也在幫這些學生貼標籤嗎？」

外界解讀台大事件是「太陽花再起」，黃國昌強調，太陽花運動是馬政府跨越民主憲政紅線之後，反對者為了要去抗議者黑箱服貿協議乃至於希望政府能夠傾聽民意；昨天學生的抗議，或許有些人會覺得行為過於激烈但是，他要邀請這些民眾仔細的想一想，想那天晚上在行政院被這樣暴力流血對待的學生，要的公平正義這個社會到今天都還沒有畫面，「他們只是要江宜樺給個交代」。

▼黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

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