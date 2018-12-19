江宜樺演講爆衝突　曾銘宗懷疑：有其它政治目的

▲曾銘宗懷疑江宜樺赴台大演講遭抗議事件，被後有政治勢力介入。（合成圖／翻攝游騰傑臉書、記者李蕙璇攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日赴台大演講，結果現場爆發衝突，演講被迫中斷。對此，國民黨立委曾銘宗受訪時表示，懷疑這次的抗議事件有人介入操作，「高度懷疑有其他政治目的」。

曾銘宗透過媒體看到現場畫面混亂，認為在自由風氣盛行的台大校園裡，為什麼要搞得這麼泛政治化，應該要理性一點，因此他質疑，「是不是有其他政治目的，我們高度懷疑。」

曾銘宗批評，太陽花反服貿的那些人，現在也沒有聲音，「當時的太陽花只是被民進黨利用的事件。」當年太陽花學運要求政府先訂《兩岸協議監督條例》，民進黨團和行政院也將開法案列為優先法案，但去年在排審時，民進黨卻連兩天都鬧場，害的會議無法順利進行，認為「民進黨就是說一套作一套。」

江宜樺台大演講，卻被學生衝上台包圍並大喊「院長下令、警察打人」，一度傻愣在原地。不過，外界對於這起事件正反評價不一，還有政大教授在臉書社團「野台」指稱，鬧場的「帶頭大哥」就是多次發表反管立場的台大學代會議長周安履，但隨後改口應該是誤解，他只是在現場聽講，並在事件發生時錄影，不是帶頭鬧事者。

衝突事件爆發後，江宜樺19日透過臉書指出，縱使有昨晚的插曲，他依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見，並表示相信大多數台大學生都是正直、善良與理性的，蓄意鬧場的只是少數學生。