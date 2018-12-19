視察豬瘟防疫第一線　蔡英文要求大陸給資訊：負責任國家該做的

記者陶本和／桃園報導

針對非洲豬瘟的疫情防治工作，總統蔡英文19日下午親自到桃園機場，站上防疫的第一線視察；她在機場發表談話時呼籲已經成為疫區的中國大陸，這是兩岸間的大事，有必要在疫情上公開透明，給予我國充足資訊，「這是負責任國家應該要做的事情」。

面對非洲豬瘟的影響，蔡英文下令全面總動員，19日下午親自前往防疫第一線視察，首先聽取簡報，了解第一線工作同仁的工作狀況，了解文宣工作的狀況，以及防疫檢測的整體流程；在視察的過程中，蔡英文也開心抱起尚在實習、社會化養成中的「防疫犬」米格魯，跟第一線的防疫員合影。

▼總統蔡英文視察桃園機場，針對豬瘟防疫第一線的工作狀況進行了解。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文在致詞時表示，這幾天已經在立法院通過加強處罰之外，行政院也由院長賴清德率領成立的應變小組，全面啟動文宣，讓國人警覺到非洲豬瘟對於產業、人民日常生活的影響，希望大家可以提高警覺。

蔡英文指出，在第一線看到機場工作的同仁、防疫犬的工作狀況，簡報中也有看到分為三段式來檢測旅客有沒有攜帶肉品進入台灣，「這些工作滿辛苦的，感謝第一線的工作同仁。」

蔡英文再次高聲呼籲國人，豬瘟必須嚴陣以待，一但進入台灣，感染到的豬隻死亡率非常高，幾乎是百分之百，這對於產業的影響非常大，所以必須全體總動員來遏止，這幾天很多民眾主動傳遞資訊、製作圖文、影音來宣傳，主要是要讓國人有足夠的警覺跟認知，「在防疫這件事上，是非常堅持不會妥協的」。

此外，蔡英文也向中國大陸喊話，強調這件事是兩岸之間的大事，兩岸在人員、貨品的交流緊密度，有必要對於疫情公開透明，在最短的時間提供最充足的資訊，防疫上才不會出現漏洞，「這是負責任國家應該做的事情，希望中國大陸可以積極來行動，積極跟我們合作。」