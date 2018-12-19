小內閣名單保密到家　侯友宜：21號早上10點全公布

▲侯友宜19日與唐寶寶一同手作薑餅人。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長當選人侯友宜25日即將上任，外傳他的小內閣副市長人選為經濟部中小企業處處長吳明機及侯友宜辦公室主任謝政達，對此侯友宜回應，新北市所有的人事案在21號早上十點鐘，他會正式對所有媒體做報告。

侯友宜表示，現在外面許多傳言與臆測人選，他希望一切以公布那天是最標準答案；但也有親朱人士爆料，前新北市政府發言人林芥佑將接任副秘書長。

外傳侯友宜向經濟部「借將」吳明機，負責未來新北市政府的經濟事務，侯辦發言人賴冠群表示，未來小內閣將在本周以記者會形式統一對外說明，侯辦目前尚未對外發布未來市府的人士消息，對報導內容沒有評論。

據了解，日前謝政達對於市府接任副市長一事並無否認，也無正面回應。但也沒有否認。侯辦發言人賴冠群表示，未來小內閣將在本周以記者會形式統一對外說明，侯辦目前尚未對外發布未來市府的人士消息，對報導內容沒有評論。

吳明機為國立政治大學科技管理研究所博士，歷任經濟部工業局局長（民國103年2月-106年2月）、行政院顧問兼科技會報執行秘書（民國102年-103年2月）、經建會副主任委員（民國101年-102年）。

謝政達為美國威斯康辛大學法律碩士，父親為前行政院秘書長謝深山。他與侯友宜淵源始自健康幼稚園火燒車事件，在該事件中擔任受害人委任律師，並在侯友宜決定參選新北市長時辭掉勞工局長，加入侯的競選團隊，擔任競選辦公室主任一職。

另外，對於就職典禮的表演團體，是否為新北特色，侯友宜說，新北是一種多元文化的地方，所以針對節目的選擇，他希望能夠呈現新北市最重要傳統文化的特色。節目應該不會很多，因為時間很短，但是希望小而美，然後簡樸。

針對台南市長當選人黃偉哲表示希望就職典禮經費縮減在五十萬內，侯友宜說，新北市應該非常簡樸，他看節目時間很短，就是宣示致詞，他認為應該經費不會超過這個數目，應該是越精簡越好。