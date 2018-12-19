江宜樺是馬英九接班人？　網：誰挖洞給他跳去台大演講

▲江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題，赴台大社科學院發表演講，途中遭群眾包圍大喊「院長下台、警察打人」，只能提前結束演講離場。對此，筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航狠酸「江宜樺，原來是馬英九預定的接班人」。

江宜樺在台大社科院演講到一半，有群眾突然衝進場，播放2014年3月23日當晚暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘 323」傳單，丟擲上面印有 323 現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上，全程抗議大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」。

江宜樺被衝進室內的群眾包圍，一度動彈不得，只能待在講台上看大家抗議，他想在黑板上寫下「請理性」，卻不斷被群眾擦掉，隨後群眾激動喊出「滾出台大」。

校警到場協助維持秩序，江宜樺提早結束演講離開教室後，先到8樓一間小房間休息，部分學生在走廊等江宜樺出現，江宜樺現身後，學生沿路跟著他，逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，江宜樺並未回應，隨後狼狽離去。

對此，周偉航18日晚間在臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」發文狠酸，「江宜樺，原來是馬英九預定的接班人」。貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「到底誰挖洞給他跳去台大演講XD」、「學生報仇，四屆不晚」、「教唆打人的代價只是被噓已經很便宜了」

不願具名的台大政治系三年級學生向《ETtoday新聞雲》記者透露，早在台大政治系學會學術部公布江宜樺要回校演講時就已引起很多爭議，甚至擺明今天要到場抗議，因此對這件事發生一點都不意外。

這名學生說，系學會很常邀政治人物回校演講，如前總統馬英九等，據了解，江宜樺這次會回校演講是系上主任邀請，再由學術部辦理，原本限定只有政治系學生才能參加，但遭到質疑怎麼會有這樣的限制，才改到可以容納300人的場地。

這名學生認為，會引起包圍江宜樺事件，主要是當時318太陽花學運，江宜樺是行政院長，卻放任警察打人，且學術部在粉專上介紹江宜樺的敘述，引起很多人不滿，也太過吹捧，所以在演講資訊公布時，很多學生就擺明今天要到場抗議，因此完全不意外。

粉專上確實有許多學生留言痛批系學會竟然「堅持要辦、堅持要用演講上對下的形式，歌頌這種無恥的「政治人」典範，那請不要說我們沒有警告你們。」當時就預告其他的政治系學生與校友會用行動抵制，告訴你們台大政治系應該要怎麼教出一個尊重基本人權的政治人。」

▲學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）

「江宜樺台大演講遭學生包圍」，你還想看更多．．．

►江宜樺台大演講遭群眾包圍 激憤高喊「殺人院長、出庭」

►台大演講遭學生包圍 江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉

►江宜樺為何被包圍？管碧玲指太陽花學運「遭暴力鎮壓」

►朱立倫深夜憶當年在台大 發文聲援江宜樺：江教授，加油！

►「周安履是鬧場江宜樺的帶頭大哥」 網友挖出反管學生經歷

►學生包圍江宜樺「勿忘323」 學者：紅衞兵

►江宜樺因太陽花台大落難 馬英九：過了四年了還要追殺？

►江宜樺演講被包圍 黃國昌大讚：現在大學生非常有勇氣

