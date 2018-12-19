　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江宜樺是馬英九接班人？　網：誰挖洞給他跳去台大演講

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）

▲江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題，赴台大社科學院發表演講，途中遭群眾包圍大喊「院長下台、警察打人」，只能提前結束演講離場。對此，筆名「特急件小周的人渣文本」的輔大教授周偉航狠酸「江宜樺，原來是馬英九預定的接班人」。

江宜樺在台大社科院演講到一半，有群眾突然衝進場，播放2014年3月23日當晚暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘 323」傳單，丟擲上面印有 323 現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上，全程抗議大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」。

江宜樺被衝進室內的群眾包圍，一度動彈不得，只能待在講台上看大家抗議，他想在黑板上寫下「請理性」，卻不斷被群眾擦掉，隨後群眾激動喊出「滾出台大」。

校警到場協助維持秩序，江宜樺提早結束演講離開教室後，先到8樓一間小房間休息，部分學生在走廊等江宜樺出現，江宜樺現身後，學生沿路跟著他，逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，江宜樺並未回應，隨後狼狽離去。

對此，周偉航18日晚間在臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」發文狠酸，「江宜樺，原來是馬英九預定的接班人」。貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「到底誰挖洞給他跳去台大演講XD」、「學生報仇，四屆不晚」、「教唆打人的代價只是被噓已經很便宜了」

不願具名的台大政治系三年級學生向《ETtoday新聞雲》記者透露，早在台大政治系學會學術部公布江宜樺要回校演講時就已引起很多爭議，甚至擺明今天要到場抗議，因此對這件事發生一點都不意外。

這名學生說，系學會很常邀政治人物回校演講，如前總統馬英九等，據了解，江宜樺這次會回校演講是系上主任邀請，再由學術部辦理，原本限定只有政治系學生才能參加，但遭到質疑怎麼會有這樣的限制，才改到可以容納300人的場地。

這名學生認為，會引起包圍江宜樺事件，主要是當時318太陽花學運，江宜樺是行政院長，卻放任警察打人，且學術部在粉專上介紹江宜樺的敘述，引起很多人不滿，也太過吹捧，所以在演講資訊公布時，很多學生就擺明今天要到場抗議，因此完全不意外。

粉專上確實有許多學生留言痛批系學會竟然「堅持要辦、堅持要用演講上對下的形式，歌頌這種無恥的「政治人」典範，那請不要說我們沒有警告你們。」當時就預告其他的政治系學生與校友會用行動抵制，告訴你們台大政治系應該要怎麼教出一個尊重基本人權的政治人。」

▲▼學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）

▲學生在走廊等江宜樺。（圖／翻攝游騰傑臉書）

「江宜樺台大演講遭學生包圍」，你還想看更多．．．

江宜樺台大演講遭群眾包圍　激憤高喊「殺人院長、出庭」
台大演講遭學生包圍　江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉
江宜樺為何被包圍？管碧玲指太陽花學運「遭暴力鎮壓」
朱立倫深夜憶當年在台大　發文聲援江宜樺：江教授，加油！
「周安履是鬧場江宜樺的帶頭大哥」　網友挖出反管學生經歷
學生包圍江宜樺「勿忘323」　學者：紅衞兵
江宜樺因太陽花台大落難　馬英九：過了四年了還要追殺？
江宜樺演講被包圍　黃國昌大讚：現在大學生非常有勇氣

ET快訊
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承
小鬼噤聲5hr…鬆口「和妞妞關係」！網安慰：超有風度

關鍵字：人渣文本,周偉航,江宜樺,馬英九,台大

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰能大破大立？　游盈隆指蔡英文對卓有提攜之情

國民黨躺著贏？　孫大千指楊翠5特質成「超級助選員」

黃國昌呼籲蔡英文換法務部長　網友大喊：你直接上位

新台幣去蔣化誰說得算？　徐巧芯：民意會讓民進黨付出代價

柯文哲稱「市府團隊首長沒人因弊案下台」　學姊喊這句網友讚爆

邱太三、蔡清祥都蔡英文欽點　黃國昌：搞不清楚狀況又愛說謊

促轉會要改版新台幣　宅神：東廠根本沒消滅還變本加厲

影／李四川3特質任高雄副市長　黃暐瀚：這是韓國瑜聰明地方

管中閔若上任台大校長　羅智強發豪語：願租公車感謝蔡英文

國民黨派誰都不一定贏2020？　蔡英文這點讓趙少康超佩服

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

雙城論壇今登場　陳明通：別把什麼都把政治扯在一起

台大生還原「江宜樺被抗議」2真相　指「覺青」成功搏版面後笑著離場

台大500日沒校長申請「金氏世界紀錄」　教育部長回應了

傳韓國瑜就職典禮奉茶長達15小時　高醫斥：僅有救護站

網爆韓國瑜耍官威就職日要醫師奉茶　王淺秋：子虛烏有

江宜樺遭學生驅逐　柯文哲稱抗議要有SOP：人家上課你去鬧…

江宜樺台大演講遭包圍抗議　黃暐瀚：學生應向校方抗議

社民黨力挺台大抗議學生　轟江宜樺無恥「請承擔歷史責任」

「這不是垃圾，什麼才是」　她批包圍江宜樺學生：人一獨腦就殘

江宜樺狼狽被學生驅逐　同窗友朱立倫：對台灣民主再次傷害

迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年

小康家庭毀在口蹄疫！男藝人揭非洲豬瘟可怕　「沒那麼倒楣」心態無知又自私

影評／《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》阿部貞夫的變臉與變聲

影／瑜珈Pure Yoga宣布停業　消基會籲「手刀衝銀行」自救

台鐵最大購車標案案　600輛城際電聯車日立製作所勝出

最後一次擁抱兒子！美國務院准許葉門母親探視2歲病危孩

少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

新MacBook Air、iPad Pro將到貨 舊款電腦德誼數位推出清好禮活動

洋基爭取馬查多提前佈局　找貝爾川擔任顧問幫忙招募

雙城論壇上海副市長周波抵台　獨派妄強闖松機遭警架離

政治熱門新聞

余天轟「真他X欠揍」　段宜康回..

高嘉瑜：柯曾說我比學姐漂亮

大學姐林筱琪失業　徐巧芯：柯的..

「大學姐」林筱淇爆離開柯市府　

連勝文小妹喜帖曝光　歸寧宴週六..

江宜樺被學生包圍　朱立倫：教授..

周安履聽江宜樺演講遇鬧場　網熱..

影／江宜樺被包圍「傻眼愣原地」

高雄蓋迪士尼？韓國瑜：不是想蓋..

IDF掛響尾蛇飛彈　超近逼共軍..

江宜樺台大演講遭學生包圍

花蓮王砸546萬找記者　月薪5..

孫大千指楊翠5特質成國民黨「助..

更多熱門

相關新聞

九合一近7千人涉賄　嗆韓國瑜、喊發500全遭送辦

九合一大選落幕近一個月，內政部19日公布截至12月17日止，各警察機關已移送賄選案件1275件6983人、網路不實言論案件138件174人，其中選前在PTT論壇上嗆殺準高雄市長韓國瑜的趙姓男子，與在臉書社團說要替台北市長柯文哲動員走路工發500元的張姓、曹姓2名魔術師都遭送辦。

黃奎博／我「誓死」還是「適時」捍衛你說話的權利？

「請理性」被抹掉...網心疼江宜樺

江宜樺遭抗議　藍委：經過計畫的

影／馬英九批太陽花「當然是」罪人

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

余天轟「真他X欠揍」　段宜康回應

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面