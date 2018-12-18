快訊／江宜樺台大演講遭群眾包圍　激憤高喊「殺人院長、出庭」　



政治中心／綜合報導



前行政院院長江宜樺18日赴台大社科院演講，演講現場有群眾大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺被群眾包圍，一度動彈不得，校警已到場協助維持秩序，但學生仍激動抗議。



▲江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）



江宜樺演講到一半，有抗議民眾突然衝進場，播放2014年3月23日當晚暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘 323」傳單，丟擲上面印有 323 現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上，全程抗議大喊「院長下令、警察打人」，江宜樺在講台上無法移動，在原地淡定看大家抗議，江宜樺想要在黑板上寫下「請理性」不斷被群眾擦掉，隨後群眾激動喊，「滾出台大」。



江宜樺幕僚指出，今天是應台大政治學會之邀，演講「政治哲學可以改變世界嗎？」原先進行非常順利，也演講了1三分之一，卻突然有外系、外校的人衝進來包圍。現場部分政治系學生覺得邀請學長回母校被鬧場，情緒也十分緊繃。



▲江宜樺日前出席長風講座。（資料照／記者賴于榛攝）

這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料其中部分報名學生是來抗議的。



前總統馬英九近日在回憶錄內談到太陽花學運，他不客氣直指太陽花學運是那些讓台灣停滯不前的罪人，批評太陽花學運把好不容易簽署的兩岸服貿協議冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」，沒想到江宜樺就先因為太陽花學運時期的決策被要求道歉。



