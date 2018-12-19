學生包圍江宜樺「勿忘323」　學者：紅衞兵

▲江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺18日以「政治哲學可以改變世界嗎？」為題，赴台大社科學院發表演講，途中卻遭學生闖入高喊「院長下令、警察打人」，最後只能狼狽離場。對此，銘傳大學廣電系系主任杜聖聰認為，看人不爽就包圍他、轟他下台，「這不是紅衞兵，那什麼才是紅衞兵？」

杜聖聰指出，如果有人對總統蔡英文、賴清德有意見，也能「革命無罪、造反有理」？此舉就如同紅衛兵，「對了，造反的孩子如果以後出來參選，別忘記要吞下一千根針。刷資歷，真的不是這樣刷的！」

據江宜樺幕僚指出，18日是應台大政治學會之邀，回到母校演講，原先進行非常順利，也演講至三分之一左右，不料卻有學生突然衝進場，播放2014年3月23日太陽花運動時暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘323」傳單，丟擲上面印有當時現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上。

江宜樺被包圍站在講台上無法移動，原本想要在黑板上寫下「請理性」更被群眾擦掉，現場高喊「滾出台大」。大安警分局則表示，事發第一時間就派員前往現場了解，但台大校方希望能維持校園自治，駐衛警隊也稱「能自行解決」，不需要警方協助。

事後邀請單位台大政治系學會也發表聲明，稱對於未能預先做好準備，保持現場秩序以及維護大家安全相當抱歉，此次講座目的是希望能建立一個溝通的機會與平台，原有安排半小時的問答時間，但卻被迫中斷，十分遺憾。