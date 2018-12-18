快訊／台大演講遭學生包圍　江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉

記者賴于榛／台北報導

行政院前院長江宜樺18日應政治系邀請赴台大社科院演講，沒想到才演講1/3左右，突然現場湧進外校外系學生大喊「院長打人」，江宜樺被群眾包圍，一度動彈不得，想要在黑板上寫下「請理性」不斷被學生擦掉，縱使警方到場協助維持秩序，學生仍激動抗議。

▲江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）

江宜樺幕僚指出，今天是應台大政治學會之邀，演講「政治哲學可以改變世界嗎？」回到母校的演講原先進行非常順利，也演講至三分之一左右，現場卻突然有外系、外校的人衝進來包圍；部分政治系學生覺得邀請學長回母校被鬧場，情緒也十分緊繃。

據了解，這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料其中部分報名學生是來抗議的。

前總統馬英九近日在回憶錄內談到太陽花學運，他不客氣直指太陽花學運是那些讓台灣停滯不前的罪人，批評太陽花學運把好不容易簽署的兩岸服貿協議冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」，沒想到江宜樺就先因為太陽花學運時期的決策被要求道歉。

▲江宜樺日前出席長風講座。（資料照／記者賴于榛攝）

▲江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）