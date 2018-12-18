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管中閔若上任台大校長　羅智強發豪語：願租公車感謝蔡英文

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▲▼羅智強誓言，讓管中閔上任台大校長，就具名租公車感謝蔡英文。（合成圖／羅智強競辦提供、記者周書羽攝、張一中攝）

▲羅智強誓言，讓管中閔上任台大校長，就具名租公車感謝蔡英文。（合成圖／羅智強競辦提供、記者周書羽攝、張一中攝）

政治中心／綜合報導

台北市議員當選人羅智強18日發下豪語，若總統蔡英文讓管中閔上仼台大校長，還給大學自主，他願意具名租1輛「謝謝蔡英文，台大有校長」的公車，行經台大1個月。表達對蔡英文的肯定。

羅智強在臉書表示，承擔所有敗選責難的蔡英文，其實是面反映民進黨的鏡子，蔡英文最大的錯誤，是沒勇氣從民進黨的鏡子中走出來，沒意志力掙脫民進黨的綁架，做總統該做的事。

羅智強指出，想給蔡英文衷心的建議，早日讓管中閔上仼台大校長，還給大學自主，平復過去一年，民進黨帶給台大的傷害，也表示蔡英文願意重新開始傾聽民意，與社會和解。

羅智強強調，若要算計國民黨的選舉利益，那更要鼓勵蔡英文別讓管中閔上仼台大校長，這樣總統大選就能提醒大家民進黨如何踐踏大學自治、民主法治，但不捨台大繼續沒校長、大學自由繼續受傷。

羅智強表示，希望蔡英文重新找回總統的職責，停止黨爭、與民休息、守護民主、促進和平；若讓管中閔上任，曾經出公車廣告譴責民進黨的他，願具名租1輛「謝謝蔡英文，台大有校長」的公車，行經台大1個月，表達對蔡英文的肯定。

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關鍵字：蔡英文,管中閔,羅智強

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