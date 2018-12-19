國民黨躺著贏？　孫大千指楊翠5特質成「超級助選員」

▲楊翠。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

促進轉型正義委員會推出新台幣「去蔣化」，引起熱議。對此，前國民黨立委孫大千19日表示，促轉會代理主委楊翠有5項特質，將成為民進黨2020頭號敗家人物，以及國民黨超級助選員。

促轉會日前研議，將1元、5元、舊版10元及鈔票200元等，具有過去威權象徵的國幣進行改版。楊翠日前表示，「國幣改版是日常性，都可以因應國內夾娃娃機盛行，增加鑄造10元硬幣，新台幣改版不能有正當性嗎？」。此話一出，引發熱議。

對此，孫大千在臉書指出，楊翠將會成為民進黨2020年的頭號敗家人物，因為具備5項特質， 第一，自我陶醉的把仇恨心當成使命感；第二，無可救藥與主流民意脫節；第三，擁有地表最強文青風。

孫大千表示，第四，楊翠毫不在意民進黨的死活，將實踐個人信仰置於民進黨的選舉成敗之上；第五，深怕民進黨在2020年失去政權，所以在未來的1年內，將不計代價貫徹理念。

孫大千狠酸，有這樣的超級助選員，難怪國民黨的諸位太陽們根本懶得改變，自認為躺著都會當選了。

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