卓榮泰能大破大立？　游盈隆指蔡英文對卓有提攜之情

▲行政院秘書長卓榮泰、總統蔡英文。（合成圖／記者賴于榛、張一中攝）

政治中心／綜合報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文辭去黨主席一職，黨內盼新任黨主席能帶領民進黨大破大立。行政院祕書長卓榮泰參選民進黨主席，卻被貼上「保皇派」標籤。同樣競爭黨主席、台灣民意基金會董事長游盈隆19日表示，蔡英文對卓榮泰有提攜之情，「幕僚革主子的命？除非文革再現」

游盈隆在臉書表示，大破大立是民進黨2018地方選舉慘敗，黨內湧現的呼聲，但敗選以來，民進黨及政府沒做出大破大立且讓黨員和人民喝采的事，事實上，選後黨與政府不但沒做出贏回民心的事，反而不斷出包。

對於競選黨主席的對手卓榮泰，游盈隆指出，認識25年，卓榮泰為人謙遜敦厚，廣結善緣，是個好人，且民代出身，對民意動向的嗅覺也靈敏；但卓榮泰1、2年前被蔡英文欽點為中央黨部副秘書長，不久又被拔擢出任行政院秘書長迄今。

游盈隆認為，蔡英文對卓榮泰有提攜之情、再造之恩，因此，蔡英文有難，卓榮泰身為幕僚下屬，當然要湧泉以報，赴湯蹈火，在所不辭。

游盈隆表示，按照這樣的人情義理，當蔡英文依然視民意為無物，繼續做她所認為「對的事情」，還想不費吹灰之力就代表民進黨參選下一任總統，「卓仔能不唯命是從嗎？」，蔡英文在位的一天，「卓榮泰要如何能夠違逆她的權力意志，去大破大立呢？」

游盈隆指出，大破大立意味著要改變蔡英文的用人、政策、決策風格、甚至核心價值，但那是不可能的事，「兒子鬥老子、學生鬥老師、員工鬥老闆、幕僚鬥長官，這是中國文革時期才看得到的慘狀，怎麼可能在21世紀的台灣上演？」，這叫結構性的限制，卓榮泰不敢造蔡英文的反。

游盈隆認為，卓榮泰面對媒體拋出「改革沒有上限」的說法，勇氣可嘉，但沒具體內容，只是空洞口號；但仍期待對方很快提出具體內容，不要跳針。

游盈隆表示，2020總統與立委大選在即，看2018剛過去的那一場戰役，有多少無辜將士陣亡，包括新北市長落選人蘇貞昌、台中市長林佳龍連任失利、高雄市長落選人陳其邁、台北市長落選人姚文智，以及參選市議員、鄉鎮長等人。

游盈隆指出，民進黨掌權的人還不猛醒，還在沈睡，還在大打迷糊仗，未來不僅總統會大輸特輸，「68席立委還有幾席回得來？民進黨掌舵的、掌權的至少要有一點點、一絲絲憐憫之心吧！」