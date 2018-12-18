江宜樺為何被包圍？管碧玲指太陽花學運「遭暴力鎮壓」

▲前行政院長江宜樺赴台大演講遭抗議包圍，管碧玲指出跟太陽花學運有關。（合成圖／記者陳明仁攝、季相儒攝）

政治中心／綜合報導

前行政院院長江宜樺18日晚間赴台大演講，遭到群眾包圍抗議。對此，立委管碧玲在臉書表示，「學生為什麼向江宜樺討公道？」她放上質詢影片還原，2014年在太陽花學運中，民眾遭到警方暴力驅逐背後的計畫。

管碧玲當時在質詢時揭露，學生於行政院要求行政院退回服貿協議，「警方有計畫地先區隔學生與媒體，強勢驅離清除媒體後，以優勢特勤鎮暴警察包圍威嚇和平靜坐學生，隨後施以暴力私刑，造成流血衝突。」

在影片中也能清楚看到，警方搬動行政院桌椅堆置門口，並非學生破壞公物，管碧玲痛批警方明顯違反《特殊任務警力編裝訓用規定》所載特殊任務警力乃為「打擊有組織、有武器之暴力犯罪」，並抨擊時任行政院長江宜樺必須道歉下台。

▲影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。

江宜樺18日晚間在台大社科院演講到一半，有抗議民眾突然衝進場，播放2014年3月23日當晚暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘 323」傳單，丟擲上面印有 323 現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上，全程抗議大喊「院長下令、警察打人」，江宜樺在講台上無法移動，在原地淡定看大家抗議，江宜樺想要在黑板上寫下「請理性」不斷被群眾擦掉，隨後群眾激動喊，「滾出台大」。

▲江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉。（圖／翻攝臉書）

衝突事件爆發後，警方隨即場協助維持秩序，江宜樺離開教室後，先到8樓的一間小房間休息，部分學生在走廊等待江宜樺出現，江宜樺現身後，學生沿路跟著他，逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，江宜樺並未回應，隨後狼狽來去。

前總統馬英九近日在回憶錄內談到太陽花學運，他不客氣直指太陽花學運是那些讓台灣停滯不前的罪人，批評太陽花學運把好不容易簽署的兩岸服貿協議冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」，沒想到江宜樺就先因為太陽花學運時期的決策被要求道歉。

▲江宜樺赴台大演講遭包圍。（圖／翻攝游騰傑臉書）

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