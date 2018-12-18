國民黨派誰都不一定贏2020？　蔡英文這點讓趙少康超佩服

▲總統蔡英文選後積極在總統府迴廊針對時事發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在2018九合一選舉兵敗如山倒，但總統蔡英文競選連任的機率仍大，並持續向社會大眾喊話要對民進黨有信心。對此，政論節目主持人趙少康在節目中直言，蔡英文有一項很強，就是意志力，「我越來越佩服蔡英文」。

趙少康在政論節目中表示，蔡英文能力不足，但意志力卻十足，有能力的人半途而廢，但蔡英文會「我跟你幹到底，你說我會輸，我就跟你拗到底。」。

趙少康指出，前總統陳水扁2004年競選連任時，民調也低，又對上強勁的國民黨對手連戰，當時連戰與副手人選、現親民黨主席宋楚瑜兩人聲勢看漲，隨後陳水扁找來前副總統呂秀蓮搭檔，成功翻轉低迷的聲勢，連任成功，由此看出，陳水扁意志力堅強。

趙少康提及，蔡英文選後更積極，機車加裝ABS因成本過高引發民怨，蔡英文也親上火線在總統府迴廊說明，但蔡英文若一直站到第一線，民進黨有些人以為可以鬥她，後來行政院長賴清德說要辭職，搞到最後大家都以為蔡英文該退，結果還會是蔡英文。

趙少康強調，「不要小看蔡英文！」，蔡英文若堅持到底，以她的意志力，有13部會、還有行政資源在手，國民黨提名的人不一定都能贏蔡英文。