朱立倫深夜憶當年在台大　發文聲援江宜樺：江教授，加油！

政治中心 ／台北報導

前行政院院長江宜樺18日赴台大社科院演講，遭到群眾包圍抗議，一度動彈不得，最後狼狽離去，身為江宜樺建中同班同學的新北市長朱立倫相當替他抱不平，18日晚間深夜發文力挺。朱立倫表示，今天台灣已經是一個成熟的法治社會；多元包容、尊重不同意見已然是我們每個人血液中一部分。 今晚一位教授的演講，為何需要被這樣對待。

江宜樺18日晚間在台大演講到一半，有抗議民眾突然衝進場，播放2014年3月23日當晚暴力驅離的畫面，同時發送「勿忘 323」傳單，丟擲上面印有 323 現場畫面的傳單，甚至直接砸到江宜樺臉上，全程抗議大喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭負責」，江宜樺在講台上無法移動，在原地淡定看大家抗議，江宜樺想要在黑板上寫下「請理性」不斷被群眾擦掉，隨後群眾激動喊，「滾出台大」。

校警到場協助維持秩序，江宜樺離開教室後，先到8樓的一間小房間休息，部分學生在走廊等待江宜樺出現，江宜樺現身後，學生沿路跟著他，逼問「江宜樺你要回答嗎？誰下令的」，江宜樺並未回應，隨後狼狽離去。

對此，身為江宜樺高中同窗的朱立倫18日也替江宜樺相當不平，特別在深夜發文聲援江宜樺。朱立倫說，「他跟我跟宜樺是高中同班同學，也同時任教台大。今天台灣已經是一個成熟的法治社會；多元包容、尊重不同意見已然是我們每個人血液中一部分。 」

朱立倫表示，今晚一位教授的演講，為何需要被這樣對待。或許有部分學生不認同江宜樺這個人，但也同樣有另一群人，期待聆聽他的演講。「我記得，以前在台大的時候，也許不同意別人，也許不被別人同意，但我們始終深信，每一個人，都有闡述自己理念的權利。」朱立倫在文末還特別強調，「江教授，加油！」

江宜樺幕僚指出，今天是應台大政治學會之邀，演講「政治哲學可以改變世界嗎？」原先進行非常順利，也演講了1三分之一，卻突然有外系、外校的人衝進來包圍。現場部分政治系學生覺得邀請學長回母校被鬧場，情緒也十分緊繃。

這場開放報名後參加人數眾多，為因應眾多的報名人潮，將正式演講場地改到社科院101教室（和碩講堂），未料其中部分報名學生是來抗議的。

前總統馬英九近日在回憶錄內談到太陽花學運，他不客氣直指太陽花學運是那些讓台灣停滯不前的罪人，批評太陽花學運把好不容易簽署的兩岸服貿協議冷凍至今，傷害台灣經濟發展大局，「誤國之深，為害之烈，最令我痛心遺憾」，沒想到江宜樺就先因為太陽花學運時期的決策被要求道歉。

「江宜樺台大演講遭學生包圍」，你還想看更多．．．

►江宜樺台大演講遭群眾包圍 激憤高喊「殺人院長、出庭」

►台大演講遭學生包圍 江宜樺想寫「請理性」狂被抹掉

►江宜樺為何被包圍？管碧玲指太陽花學運「遭暴力鎮壓」

►「周安履是鬧場江宜樺的帶頭大哥」 網友挖出反管學生經歷

►學生包圍江宜樺「勿忘323」 學者：紅衞兵

►江宜樺是馬英九接班人？ 網：誰挖洞給他跳去台大演講

►江宜樺因太陽花台大落難 馬英九：過了四年了還要追殺？

►江宜樺演講被包圍 黃國昌大讚：現在大學生非常有勇氣

