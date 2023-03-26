出書回顧「卡管案」遭盜版　管中閔：內容被有心人刻意變造

▲管中閔 出書回憶「卡管案」，網路出現盜版電子書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大前校長管中閔與知名作家楊渡，合作撰寫《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》，記錄2018年掀起台灣高教史上空前風暴的台大校長遴選事件，本月才出版新書，就躍上暢銷書排行。但管中閔今（26日）在個人臉書發文，網路已盜版電子書，與正版有許多差異，遭有心人刻意變造，呼籲大家禁止盜版散播。

管中閔在臉書指出，懇請大家協助，制止在網路和社群媒體群組轉傳無版權的《大學的脊梁》盜版檔案，出版公司已經查閱比對，發現盜版與正版電子書有許多差異，顯係有心人刻意變造。支持《大學的脊梁》一書，就請從協助禁止盜版散播開始。

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《大學的脊梁》共同作者楊渡也在臉書發文「為大學的脊梁，挺下去吧！」，文中指出，今天一早醒來，LINE各群組都在轉傳《大學的脊梁》一書的PDF檔，免費下載。本出言制止流傳，但完全來不及了。一旦廣傳，也無從追查了。

楊渡說，連身為作者，也收到好幾次，不知該哭還是該笑了。哭的是，正版完全被盜，變成網上免費下載。寫了一年半的書，花了全部心血的書，辛勤的勞作，變無償白做工。只能苦笑說：「當做它有更大的社會影響力，遍地開花了」。

楊渡還說，有朋友說，這大約是某方面覺得此書銷路好，會讓國家機器的有關單位沒面子，所以暗中搞你們，讓你們的書賣不下去。只好貼文呼籲大家，讓我們都挺直脊梁，做個正直的人，支持《大學的脊梁》正版書，以示對正直精神的支持，跟他們繼續對抗吧！