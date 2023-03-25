葉丙成BMW3系列敞篷老車「遭公車猛烈側襲」　驚險畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中正區在24日下午4時許發生一起車禍，台大電機系教授葉丙成開著BMW3系列敞篷跑車，行經重慶南路2段7巷口、南昌路1段路口，與公車發生擦撞，葉當場左胸疼痛，由警消送往醫院救治，所幸並無大礙。而事發當時的監視畫面現在也曝光。

警方調查，50歲的葉丙成，24日下午4時許，開著BMW328i敞篷跑車，行經重慶南路2段7巷口、南昌路1段路口，與由58歲的陳姓公車司機駕駛的公車發生碰撞，由於葉丙成表示左胸疼痛，由警消送往醫院觀察。

▲台大電機教授葉丙成開著BMW3系列敞篷跑車，被公車撞擊。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方事後對2人進行酒測，最後發現2人酒測值均為0，警方初步調查，公車司機從南昌路1段由北向南直行，葉姓汽車駕駛從重慶南路2段7巷由西向東行駛，雙方在路口發生碰撞。

因為現場沒有號誌燈，警方也將相關資料送往北市交大分析研判，才能確定肇事責任，事後葉姓男子也在臉書上貼文感謝老車幫忙擋劫，也被人發現原來BMW的車主就是台大電機系教授葉丙成。

▲台大電機教授葉丙成開著BMW3系列敞篷跑車，在臉書上貼文「謝謝你幫我擋」。（圖／畫面翻攝葉丙成臉書）

葉丙成所駕駛的BMW328i敞篷跑車，當時要價255萬，是15年左右的老車，車禍後造成BMW左側車身受損，葉丙成在臉書上寫道「謝謝你幫我擋」，也懷疑公車速度太快，只能眼睜睜看著公車從側面撞上。