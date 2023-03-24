　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大醫教授涉下藥性侵　3被害人同手法受害控「台大縱容」

▲▼立委范雲召開「台大醫院成惡狼獵場，受害者求助卻被台大推開」記者會 三位受害者出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委范雲召開「台大醫院成惡狼獵場，受害者求助卻被台大推開」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲24日和3位被害民眾召開記者會，控訴台大醫學院某婦產科教授（同時是台大醫師）疑似性侵多名女性。該醫師多次藉口要瞭解商品，邀請藥廠、金融業業務員聚餐，疑似藉機下藥後帶至汽旅性侵。被害者向台大申訴後，台大卻以被害者是在「執行職務」為由拒絕實質處理，該位狼醫至今未受任何懲處。

記者會上，三名女性被害者現身吐露遭狼醫誘騙性侵的過程。狼醫總是單獨約被害者到同一間居酒屋用餐，Ａ小姐、C小姐上廁所回來喝了飲品後，就失去記憶，醒來時人已經在汽車旅館，加害者就在身旁。

B小姐證實，自己也經歷相同模式，只是自己較為幸運，在居酒屋上廁所回來時，隔壁桌客人提醒她桌上紅酒被狼醫下藥，她才緊急藉機離開。被害者曾向居酒屋要求調閱監視器，店家卻以「只是用來裝飾」為由拒絕。

被害者質疑，連隔壁客人都會發現狼醫趁機對飲品下藥，空間不大的居酒屋多次看到同一狼醫帶不同女性用餐，用餐完後女性都意識不清被帶離，居酒屋難道從未發現怪異之處？還是明知實情卻始終漠視？

范雲批評，這樣的惡狼教師，為何可以在臺大醫院繼續橫行？臺大對於申訴的被害者有給任何協助嗎？還是只是卸責漠視並推給被害者？這樣一再犯案的惡狼，難道不是臺大縱容出來的？

被害者A小姐指出，事發後便向台大醫院提出申訴，台大醫院移請台灣大學處理，台大性騷擾防治委員會受理調查後，卻又以被害者於案發當時正在執行職務而決議不受理，在公文中告知A小姐「請向您雇主提出申訴」。

對於相關情事，范雲呼籲，台大應盡速啟動調查與懲處，莫再放任狼醫繼續傷害女性。檢調也應介入調查居酒屋是否漠視犯罪發生。衛福部及勞動部應正視現行性騷擾防治法制漏洞，啟動修法。

對於台大回應，范雲也提出4點質疑，包含：

第一、公文中主張被害者是執行職務時遭到性侵，因此不能依照《性騷擾防治法》向加害者的雇主申訴，而是應依《性別工作平等法》向自己的雇主申訴，因此台大決議不進行後續處理。

范雲表示，但事實上，事件發生在被害者下班期間，是否為「執行職務」，應該搜集更多資訊才能加以判斷，例如當天雇主是否給予加班費、聚餐餐費是由誰出等，然而，台大對於這些事實證據，都未盡到調查之責。

第二、范雲指出，依照《國立臺灣大學性騷擾防治要點》規範，臺大性騷擾防治委員會如不受理申訴，應敘明理由，並副知北市府。但台大給A小姐的公文，只有副知給台大自己的考訓組和性別平等教育委員會，完全沒通知本案權責機關北市府。請問台大是忘記？還是？

第三、范雲表示，在公文中應該有教示條款，告知申訴人如果不服，應於通知到達之次日起三十日內，向北市府提出再申訴，但臺大發出的公文全然無此教示條款。請問臺大是忘記？還是？

第四、台大公文最後一段提及「涉案人係本校教師，未來若本案構成刑事案件，將依本校教師懲處案件處理作業規定辦理」。

范雲指出，實際上，依《國立臺灣大學教師懲處案件處理作業流程》附註所示，教育部曾函示外界向採高道德標準檢視教師行為，因此教師涉刑事案件，於判決未確定前，學校也應本於權責就涉案教師是否有違教師法情事進行程序及實體查證，並提教師評審委員會審議，若教師涉有性侵害或性騷擾、性霸凌，且情節重大，更應於知悉3日內專案簽提3週內召開教評會先予停聘並靜候調查。

范雲質疑，本案A小姐申訴涉及性侵害，教師已涉刑事案件從未提至教評會審議。請問臺大是忘記？還是？

針對台大上述四項疏失，范雲質疑，臺大是真的不懂處理程序，還是只想急忙撇清責任？竟僅因認定被害者是在執行職務時受侵害，而回給被害者一紙漏洞百出的公文就不用做任何事了嗎？不需要將結果副知北市府？也不用告知被害者如何再申訴？更不用本於權責對涉案教師進行程序及實體查證？也不需要提至教評會審議了？

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
逼死高中生7人調職！　好友憤怒：學校只想蓋新聞
快訊／高雄有「深坑」！吞沒機車前輪影片曝　騎士慘摔
經典賽抹油？　雷法來台親自回應了
快訊／拜登下令空襲反擊！　8人死亡
女業務控台大名醫下藥性侵　4字還他清白
比賽沒打還多1勝！　哈孝遠看傻眼：蛤
快訊／台銀搶開第一槍！　調升存款利率
超市雞蛋限購令「6字有貓膩」　他驚：被地方阿姨教育過？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷稱任大法官「不能說沒資格」　簡榮宗疑：有什麼法學貢獻？

國民黨松信立委殺破頭！　除了費鴻泰、徐巧芯還有4人登記

綠北市立委初選登記截止　中山松山等嘸人「3艱困選區採徵召」

遇到網軍揚言提告怎麼辦？　「側翼剋星」簡榮宗分享兩大心法

台南議員李中岑帶女兒進議場　竟遭嘲諷：要算兩票嗎？

林佳龍出手讓彰化前市長棄選立委　邱建富：拚下去會兩敗俱傷

蔡英文加州會麥卡錫　歐布萊恩：中共無權決定美國政治人物要見誰

台大醫教授涉下藥性侵　3被害人同手法受害控「台大縱容」

聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

大巨蛋年底完工啟用！蔣萬安訂目標　昨煙控測試月底鋪草皮

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

謝長廷稱任大法官「不能說沒資格」　簡榮宗疑：有什麼法學貢獻？

國民黨松信立委殺破頭！　除了費鴻泰、徐巧芯還有4人登記

綠北市立委初選登記截止　中山松山等嘸人「3艱困選區採徵召」

遇到網軍揚言提告怎麼辦？　「側翼剋星」簡榮宗分享兩大心法

台南議員李中岑帶女兒進議場　竟遭嘲諷：要算兩票嗎？

林佳龍出手讓彰化前市長棄選立委　邱建富：拚下去會兩敗俱傷

蔡英文加州會麥卡錫　歐布萊恩：中共無權決定美國政治人物要見誰

台大醫教授涉下藥性侵　3被害人同手法受害控「台大縱容」

聲量大於何志偉卻沒加分？　數據曝王世堅「這點」恐成致命傷

大巨蛋年底完工啟用！蔣萬安訂目標　昨煙控測試月底鋪草皮

「馬堡病毒」現蹤坦尚尼亞！8人染疫5例死亡　東西非都失守

孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

理財周刊／台股利多上攻　靜待FOMC會議

第二屆台灣人才永續倡議行動　DEI調查報告：台灣企業僅61.5分低空飛過

樓上舞蹈教室「重低音狂震」！K書中心開設5個月…崩潰錄音報警

疑感情受挫！20多歲女「隱居深山」8年　母：失蹤後一直沒找到

監委針對「北景雲計畫」邀約說明　張善政：四大重點清楚說明

「4生肖」上半年願望必實現！升官加薪有望...買彩券都可能中大獎

開箱龐洛郵輪日麗號！客房、設施一次看　遊客嗨喊：比大遊輪更精緻

貪玩橘貓「爪勾背帶」手手尷尬舉空中　虎斑貓默默看戲

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

快訊／6千來了！普發現金預算案三讀通過　4月6日開始發放

侯友宜稱定位重於職位　她驚喊一刀亡

余天證實不選了！

王婉諭深夜宣布　參選北市大安區立委

央行「連5升」民眾叫苦　勞工紓困、就學、青年創業貸款不受影響

最新民調！侯友宜、郭台銘參戰2024　支持度都輸賴、柯

台大醫教授涉下藥性侵　3被害人同手法受害控「台大縱容」

游錫堃預言：2028前台美可能恢復邦交

徐巧芯被踢出7個群組　費鴻泰：我自創的群

獨／陸軍航特部連2名中士未依規定站哨　「部長信箱」成獲爆料管道

侯友宜民調下跌　郭正亮曝「這兩動作」挽回

蘇巧慧被爆「財產藏6年」！徐巧芯挖出地址

大安區立委搶破頭！　苗博雅提「非藍大聯盟」翻轉深藍選區

別替我推薦了！謝長廷秀3證書　親回大法官爭議

更多熱門

相關新聞

台大處理重大學倫辦法現爭議　校方：最快6月通過「下學期實施」

台大處理重大學倫辦法現爭議　校方：最快6月通過「下學期實施」

針對去年台大國發所接連爆發兩起論文抄襲被撤銷學位案，台大教務處研擬兩個精進論文品質辦法，但日前教務會議上卻未通過，台大坦承，校內對於處理學倫應有相關辦法具高度共識，但因影響層面太廣，執行細節與標準看法上有些落差，例如學生在三年內有二件（含）以上違反學倫情節重大遭撤銷學位，校方得成立論文訪視委員會進行訪查，與會者有人覺得太寬鬆，也有人覺得太嚴格，所以決定做更多溝通跟協調，預計下一次、也就是6月教務會議可以通過，下學期就會實施。

獨／台大新增「林智堅條款」！3年內2人遭撤學位　可追究指導教授責任

獨／台大新增「林智堅條款」！3年內2人遭撤學位　可追究指導教授責任

中俄發「併台聲明」　范雲籲馬英九「像個前總統」：請為台人抗議

中俄發「併台聲明」　范雲籲馬英九「像個前總統」：請為台人抗議

基隆台大逆子弒母案　改判刑13年

基隆台大逆子弒母案　改判刑13年

迷電玩、當YouTuber　育成高中方騰翊繁星推薦考取台大

迷電玩、當YouTuber　育成高中方騰翊繁星推薦考取台大

關鍵字：

台大醫師性侵害范雲

讀者迴響

熱門新聞

一早APP跳出「6000元入帳」　網友驚喜：我也收到了

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

最辣議員病6天瘦了！「炸南北半球」洩細腰

響尾蛇林家正開季自請離隊

峮峮突爆喜訊！躺床秀火辣身材

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

即／狒狒最新行蹤現身新屋　搜捕畫面曝光

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面