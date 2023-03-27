台大研究「費洛蒙取代蜂巢蜂王」　解決瓜農授粉困境

記者楊惠琪／台北報導

氣候變遷影響農作物生產，為解決瓜果農長期找不到蜜蜂授粉困境，台大昆蟲系教授楊恩誠研究團隊，以蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，讓無蜂王蜂箱也可以在溫室內進行瓜果授粉任務，不但解決瓜農授粉需求，也大幅減少成本，目前已在全台45間溫網室10種作物進行授粉試驗。

▲台大昆蟲系教授楊恩誠帶領研究團隊，開發出無蜂王的授粉蜂箱，解決瓜農授粉困境。（圖／記者楊惠琪攝）

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台大生農學院昆蟲系教授楊恩誠研究團隊今（27日）舉辦「溫網室授粉有解！無蜂王授粉技術開發與應用」成果發表記者會，以跨領域的創新研究，利用蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，解決瓜農苦愁找不到蜂源授粉困境，而目前在國際上類似研究並不多見。

楊恩誠表示，國外研究發現過去30年來，地球上昆蟲的數量與種類正快速減少中，授粉昆蟲的大量消失嚴重影響農業生產，而傳統的授粉方式為使用一整箱餞群，蜜蜂數量遠超過授粉所需的數量，因此農戶需要開蜂箱餵食蜜蜂，而容易被蜜蜂攻擊。

楊恩誠帶領研究團隊，利用蜂王費洛蒙取代蜂巢內的蜂王，並將此「無蜂王蜂箱」應用於溫室內進行授粉的任務，目前已知可利用不同的操作方式，將欲授粉蜂箱內的外勤蜂移除乾淨再將蜂箱移入溫室內，可有效避免大量外勤蜂撞棚死亡的情形。





▲楊恩誠團隊研究的蜂箱已產品化並獲得專利，目前應用於全台 88 間溫網室。（圖／記者楊惠琪攝）

楊恩誠說，使用費洛蒙可讓蜂箱內只存有一片巢脾的蜂，即可達成蜂群穩定，可有效降低溫室內蜜蜂的數量並完成授粉的任務。且經測試單一個費洛蒙使用於單巢脾蜂箱內，可長達3個月還具有穩定蜂群的功能，不但授粉成功率可達100%，費用也只要傳統蜂箱的3分之1。

楊恩誠進一步指出，此研究的蜂箱經產品化後已獲得專利，並將包含無蜂王授粉技術的紙蜂箱應用於全台 88 間溫網室、12 種作物進行授粉試驗，包括洋香瓜、美濃瓜、草莓、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、棗子、櫛瓜、藍莓、甜桃、燈籠果等，結果皆獲得很好的授粉成效，除增加作物產量與品質外，同時創造蜜蜂授粉產業的發展、減少仰賴從國外進口熊蜂可能造成的生態危機。

台大生農學院副院長林裕彬表示，此研究成果發表集結行政院國科會補助台大三年期計畫，及台大高等教育深耕計畫，研究成果深具學術研究與落實農業實質應用。





▲傳統授粉模式與無蜂王授粉模式的差異。（圖／記者楊惠琪翻攝）