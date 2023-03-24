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台大名醫被控迷姦女業務！她「帶路到薇閣+感謝老爹」　結局出爐

▲▼立委范雲召開「台大醫院成惡狼獵場，受害者求助卻被台大推開」記者會 三位受害者出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委范雲帶著3位受害者指控台大縱放知名婦科醫師下藥性侵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法委員范雲24日舉行記者會，指控台大醫院未依法處理鄭姓婦科醫師涉及多起性侵案，事實上，鄭姓醫師先前已被1名藥廠女業務提告，涉嫌下藥性侵，但檢警調查發現，案發時被害人可以指示司機行車路線，走路也不需別人攙扶，事後更傳LINE給名醫「感謝老爹」，因此早在1月間處分不起訴。但被害人不服，已提起再議。

挨告的鄭姓醫師是婦癌權威，而提告性侵的女業務則是在知名藥廠擔任專員職務。根據女業務指控，她和醫師在2022年6月20日到台北市松江路某間餐廳吃飯喝酒到一半，就已經感覺有點昏沉，後來一度清醒，只發現自己和醫師已在床上發生性行為，她無力反抗，只能在半睡半醒間任由醫師侵犯。

醫師得知挨告趁機性交罪後，十分不甘心，緊急申請保全證據，檢警找到從餐廳載2人到旅館的計程車司機，司機證稱，女業務當時神智還滿清醒的，不但和醫師正常交談，還能指導他到薇閣的路程要怎麼走，而相關監視器畫面則顯示，2人在步行時，彼此有點距離，無須攙扶，看不出女業務有昏沉狀態。

辦案人員進一步檢視2人的LINE通聯記錄，發現女業務在事後回到家，還傳訊跟醫師報平安，並說：「感謝老爹」，而女業務體內又沒有驗出藥物反應，檢察官最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。女業務不服，現已提起再議，將由高檢署檢視全案是否有再查必要。

據了解，目前檢警僅受理過這名女業務提告案件，雖然在訊問過程中，女業務提及有同業曾遭到鄭姓醫師相同手法對待，但至今並無其他女性提告。

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