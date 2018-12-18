上海帶回超夯「懶人火鍋」！一檢查被「它」衝康　台旅客變臉GG慘遭開罰

▲懶人火鍋有「雷」，小心偷帶回來被罰。（圖／財政部關務署）



生活中心／綜合報導

關務署台北關稽查組17日於桃園國際機場，查獲搭乘春秋航空9C-8951班機從上海返台的台籍許姓旅客，以託運行李攜帶大陸製「手持火鍋」食品，因為其中含「珍味香腸」等豬肉製品(淨重105公克)未依規定申請檢疫，爰移請動植物防疫檢疫局處置，由於大陸屬非洲豬瘟及禽流感疫區，該局依據違反動物傳染病防治條例第34條第2項及第45條之1規定，裁處罰鍰5萬元。

防檢局因應非洲豬瘟疫情，針對入境旅客行李持續加強檢查，並自18日起提高裁罰，第一次被抓罰20萬元，第二次罰100萬元。由於此案17日發生，依規定裁罰5萬元。

該關進一步表示，肉製品係屬動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，應於入境時申請檢疫，未檢附輸出國政府檢疫機關簽發之檢疫證明書或未經檢疫合格者，不得攜帶入境；違反前揭規定，應依同條例第38條之1規定沒入銷毀，及依第45條之1規定，最高可處新臺幣100萬元之罰鍰。

台北關再次呼籲，國人出國旅遊，切勿攜帶未經檢疫合格之動物產製品入境，尤其大陸正值非洲豬瘟疫情肆虐，該病毒目前沒有疫苗及藥物可治，一旦讓豬隻感染，致死率可達100%，嚴重影響國內畜牧業及其相關產業，也因此緊急發出國家級警報，18日更開始增加罰金。

經統計14日至17日還沒提高裁罰的案件就有53件，其中裁罰5萬元18件(大陸17件、匈牙利1件)，3萬元33件(中國大陸12件、越南14件、泰國、印尼、馬來西亞各2件、緬甸1件)，1萬元2件(大陸、日本各1件)，仍以來自大陸及越南者為多。

▼大陸手持火鍋又稱「懶人火鍋」，只要用「冷水」就能煮出美味火鍋。（圖／翻攝自淘寶）





