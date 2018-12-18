孩子想吃火腿腸！陸配「帶2包入境」挨罰20萬崩潰：我月薪只有2萬

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生活中心／綜合報導

為防堵非洲豬瘟病毒入境，農委會緊急將裁罰基準調高至20萬元因應，並於18日凌晨0時開始實施，沒想到首日就有2名陸配觸犯法規遭開罰。其中一名陳姓陸配備查獲攜帶0.58公斤的火腿腸，因此苦吞20萬罰單；陳女透露，回娘家探親時在台灣的孩子吵著要吃火腿腸，沒想到會因此挨罰，還頻頻哀求「我月薪只有2萬，能不能罰少一點？」

▲陸配陳女返鄉探親時買了2包火腿腸，準備帶回台灣給孩子解饞，未料因此遭開罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

台北關表示，18日中午12時50分，陳女搭乘海南航空公司HU-7979次班機自大陸入境，未據書面或口頭申報逕自選擇由第9號綠線（免申報）檯通關，檢查二課一股執勤關員予以攔查，結果於行李內查獲未申報之火腿腸0.58公斤，依動物傳染病防治條例規定，開具本關第A004771號移送檢疫單移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局續辦，並處新台幣20萬元整罰鍰。

陳女得知自己將為小小的火腿腸付出20萬元的代價後當場嚇傻，直呼自己真的不知道；她委屈地表示，日前前往大陸回娘家探親，期間與在台的孩子通電話，孩子吵著要吃火腿腸，她想說反正也不是太貴，就隨手買了2包想帶回家給孩子解解饞，沒想到現在火腿腸被沒收，還要面臨20萬元的罰單。

「這罰金對我來說真的不是小數目！」陳女在現場嚇得不知所措，還不斷苦苦哀求檢疫人員，表示自己辛苦工作月薪僅有2萬元，還得應付日常生活中的各種開銷，「我真的沒有錢，是不是可以少罰一點？」但礙於規定，檢疫人員也愛莫能助，僅提醒陳女如若對罰單有意見，可於30天內依法提出訴願，或者提出申請分期付款。

▼陳女表示自己月薪僅有2萬元，哀求檢疫人員「可不可以少罰一點？」（圖／關務署台北關提供）