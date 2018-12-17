影／慶祝友誼10週年！「夢想基金」2年存10萬　她感動：彼此進步的動力

網搜小組／綜合報導

一起吃喝玩樂的稱不上真朋友，會同甘共苦一起進步的，才是真正的好朋友。一名網友在工作上認識了2個好姊妹，各自離開公司後，為了維繫友誼，他們每個月都會聚在一起聊心事，2年前，他們為了慶祝10周年的友情，開啟了「夢想基金計畫」，如今已經存了近10萬元，雖然數目不大，但卻證明了她們的友誼。

▲她們用「夢想基金」紀念10週年友情。（圖／翻攝自爆廢公社）

這名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼文，「我有兩位工作上的夥伴，感情很好，後來因為嫁人、換工作而各奔東西。」為了維繫3人間的情誼，她們每個月都輪流訂餐廳請吃飯，沒有老公、孩子和其他瑣事打擾，只有3個好姊妹彼此分享生活和工作、快樂和悲傷。

兩年前是她們友誼的10周年，那次的聚餐上，她們開啟了3人的「夢想基金計畫」，「說好了接下來的每次聚餐，大家都要掏出1千大洋，存進夢想基金盒子裡。（因為我比較會亂花錢，所以我每次存2千）。」

現在她們的盒子裡已經有9萬6千元了，「數目不大，卻也足夠我們計畫一趟國外旅遊。」看到自己和姊妹彼此督促著進步，她感性地說，「友誼的價值，不能只是吃喝玩樂，還要有讓彼此成長的動力，希望大家也都能遇見能夠維持一輩子的好朋友。」

網友們看到她的貼文都覺得很立志，紛紛留言表示，「好羨慕的友情」、「這樣才是真友誼啊」、「滿滿正能量」、「很棒的友誼」、「很不容易，厲害耶」、「人生知己難求，好好珍惜」、「人生有一知己足以，版大有兩位，令人稱羨」、「能維持這麼久的知己很難得」。

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