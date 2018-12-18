看完「誰摔死了李新」！作家曝血淋淋4點：台灣人寧願相信類戲劇

▲郭新政與李新。（圖／翻攝李新臉書）

網搜小組／綜合報導

網路影片《誰摔死了李新？》近來爆紅，引發海嘯式討論，內容指控立委黃昭順、羅淑蕾和珠寶商嚴嘉慧，涉及洗錢和政治力介入司法，更影射國民黨籍市議員李新因此墜樓身亡。在一片圍剿下，網路作家賈彝倫提出看法，同時讚嘆郭新政不簡單，直說「在這個拍片的時代，誰先拍片誰就贏了。」

李新墜樓身亡1年後，女友郭新政創立「誰摔死了李新」粉專，以類戲劇方式，指控她與李新遭到政治、司法追殺，在網路迅速發酵之下越演越烈，大批網友同仇敵愾，希望能將巨大黑幕掀開；但隨著事件進入司法程序，也陸續開始有不同的聲音出現。

▲郭新政日前赴北檢按鈴控告。（圖／記者李毓康攝）

「這部經典的類戲劇作品我很早就看完了...。」網路作家賈彝倫昨日在臉書寫下4點心得，首先，有血緣的新任議員兒子沒想法，結髮幾10年的前妻也沒出聲，倒是這位女友及珠寶商兼訴訟當事人花大錢拍影片，指控歷歷。

賈彝倫表示，在這個拍片的時代，誰先拍片誰就贏了，「郭女士的確很厲害。」接著他反過來向廣大網友喊話，直言台灣社會寧願相信類戲劇，卻不願意相信法院的判決書，這樣的社會風氣，叫包青天還魂，狗頭鍘擺出來也沒用。

最後，他話鋒一轉，驚嘆「做珠寶生意的都不是等閒人物，好口怕啊～！」對於這番評論，有人好奇問「意思是...抹黑囉？」而賈彝倫保守地回，「法院還在審理，誰黑誰不黑誰知道？」

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▲珠寶商嚴嘉惠展開反擊。（圖／記者張君豪攝）

在「誰摔死了李新」成為全民追緝焦點後，不堪其擾的珠寶商嚴嘉慧打破沉默，17日公開一支4分17秒影片反擊，她秀出與李新議員服務處主任楊立的對話內容，對方激動表示，「痛恨有人在新哥身亡後繼續消費李新！」更勁爆直指，「新哥生前最大壓力源就是郭新政，包含她恐嚇新哥！要讓新哥身敗名裂！」

嚴嘉慧強調，她會繼續出面，釐清影片中對於珠寶來源、台銀本票等諸多問題的指控；面對質疑，她也反問廣大網友，「為什麼不嚐試聽聽看李新身邊的老友怎麼看待這起影片風波。」

▲范果旺全文。（圖／翻攝爆廢公社）

其實早在上禮拜，就有人跳出來發表看法，「爆料公社」版主之一范果旺怒喊，「一天到晚都在誰殺了李新，煩不煩啊？？為何大家這麼容易被洗腦？」他甚至不諱言道，「一個貪錢的女人以為用幾千萬可以賺到值2億的珠寶，最後沒想到珠寶失主出來復仇，這個貪錢的女人又涉及其他司法案件錢都被法院扣押，最後為了拿回錢，只好出怪招把收錢喬事的立委跟其他不相干的官員拉下水，順便把整個事件升級為政治事件，最厲害的一招是，把自己搞得像他X的BB受害人一樣。」

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