無視20萬重罰！提高罰金首日2陸配違規　如不繳研議禁止入境

▲何姓女子攜帶15片豬肉乾被查獲，防檢局開出首張20萬元罰單。（圖／關務署台北關提供）

記者許展溢／台北報導

防非洲豬瘟疫情侵台，防檢局18日0時起加強裁罰，旅客只要違規攜帶疫區肉類品入境，初犯直接開罰20萬元，已有2名陸配遭罰。另外，有4件從口蹄疫、禽流感疫區闖關入境，截至目前總共已有6件違規。

防檢局指出，今天開罰的2件20萬，都是從大陸嫁來台灣的女子，其中何姓女子攜帶15片豬肉乾，開出桃機首張20萬元罰鍰單，接著不到2小時，另一名從西安返台的陳姓陸配行李也被查獲雙匯火腿腸，目前只有2張20萬元罰單。另外，今天還有4件從口蹄疫、禽流感疫區闖關入境，2名台灣籍、1名大陸籍，和1名越南籍，分別帶了雞肉和豬肉產品。以上6件都在桃園機場查獲，其他機場、港口則無查獲案件。

▲陸配帶了總重約200公克肉乾。（圖／關務署台北關提供）

防檢局另也針對罰款繳交說明，由於大部分還是陸配和越配攜帶入境，研議若不繳，將拒絕讓他們下次來台入境，不過相關法規還是要跟內政部再進一步討論。被裁罰的人，可以現場刷卡繳交入國庫，或是可以申請分期付款，以1個月1期，罰鍰1萬到未5萬元最多可分5期，5萬到10萬元可分10期，10萬到30萬元可分20期，30萬元以上最多則可分30期，如在台工作外籍人士拒繳，會直接扣薪水。

▲陸配帶 2 包火腿腸入境被罰 20 萬。（圖／關務署台北關提供）

防檢局強調，大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及22省（市、區），達95案例，疫情嚴峻，為防範非洲豬瘟疫情入侵，針對非洲豬瘟入侵風險較高的旅客行李會持續加強檢查。而由於動物傳染病防治條例第45條之1修正案已從14日生效，17日再度修正提高罰金，18 日生效，統計14日到17日裁罰案件共53件，其中裁罰5萬元18件（大陸17件、匈牙利1件），3萬元33件（大陸12件、越南14件、泰國、印尼、馬來西亞各2件、緬甸1件），1萬元2件（大陸、日本各1件），最多還是來自大陸、越南。