非洲豬瘟真正「檢疫漏洞」在海上！船員：港口廚餘足以毀滅台灣

▲豬隻示意圖。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

為了防堵非洲豬瘟現在機場檢疫全面警戒狀態，即使機場做到滴水不漏，網友還是擔心真正的檢疫漏洞會出現在海上，因為在船上要藏東西太容易，再加上人力不足，很可能會有漏網之魚，甚至光是船隻的廚餘處理不慎，就足以毀滅台灣。



有一位擔任船員的網友在PTT八卦板PO文指出，會來台灣的貨輪多數會經過中國，中國一直都還是船舶補給糧食的地點，甚至只要船上有中國船員，就絕對會有中國食品，這就要考慮如果船上有中國食物，食物會透過什麼方式跑到台灣岸上。

網友指出，船上的廚餘垃圾，如果送岸，港口是怎麼處置？廚餘的垃圾應該要設定拒收，例如只要最近半年有到過中國的船舶，船上垃圾都不許送岸，有時候分類不確實，難保會有食物垃圾混在其中。

網友說，船上廚餘如果丟至港內，經由食物粉碎機餵魚的話，當魚吃了這些食物又被人釣起來，是否還帶有這些問題？這是一個問題。這些魚還常常會被人帶回去食用，吃不完又變成廚餘。所以要嚴格檢查船舶在港內對食物垃圾的處理。還有禁止港內釣魚，抓到要嚴罰。

▲肉品示意圖。網友擔憂海上的船員乘客攜帶肉品更難防堵。（圖／防檢局提供）



網友進一步對客輪分析，以專門跑兩岸的客輪，船上肯定有不少大陸人往返，還有旅客大陸上船期間，吃的食品，可能也是有大陸肉製品，這些食物垃圾最終在台灣被送岸時候應該謹慎處理，只能焚燒，或者就是要求船公司這些垃圾只能在大陸送岸，台灣拒收。

另外還有一位海巡退伍的網友分析海上巡檢有多薄弱，以野柳漁港為例，在船隻進出港的顛峰時段，1小時內可以有30~50艘船出入港，2名「安檢」人員要怎麼撿查？就是隨機跳上感覺「可疑」的船上，打開貨艙隨機拆箱看看貨物是什麼，至於船上的暗艙或暗門，根本不可能去檢查，即使義務役有這種正義感，也沒有時間。

網友在推文中回應表示，「高調，希望豬瘟不要分藍綠，台灣一起團結」、「上次口蹄疫也是從海上偷運....那群垃圾賣國漁民」、「乾脆禁止餵食廚餘算了」、「高調，但其實覺得最佳解是台灣豬不吃廚餘」、「真的，每天往返台灣跟中國的船這麼多，防不勝防啊」。