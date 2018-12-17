《花漾爺爺》後...觀光局找來《玩很大》拍特集　引爆小鎮旅遊熱

▲觀光局合作節目綜藝玩很大，力推小鎮旅遊。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部觀光局再出擊，藉由台灣影視軟實力搶攻新南向華裔觀光市場，與「綜藝玩很大」節目合作推出3集特別節目，正式宣告啟動2019年旅遊宣傳主軸「小鎮漫遊年」。藝人吳宗憲將領軍以招牌益智實境闖關體驗方式，前進苗栗三義、高雄美濃及花蓮鳳林錄影，預計節目播出後將引爆小鎮旅遊熱潮。

過去南韓知名節目「花漾爺爺」來台取景，帶動南韓旅客來台旅遊熱潮，其中九份也成為韓客最愛去的景點，這次觀光局希望能以影視的宣傳影響力帶動新南向旅客來台觀光，特地找上「綜藝玩很大」節目合作。

觀光局副局長張錫聰17日授旗給節目主持人吳宗憲、Kid、小鬼，宣告啟動2019年旅遊宣傳主軸「小鎮漫遊年」。雙方將合作製作3集「小鎮玩很大」特別節目，錄影地點特別選定苗栗三義與花蓮鳳林等2個獲義大利國際慢城組織（Cittaslow International）認證的國際慢城及高雄美濃台灣客庄小鎮。

▲苗栗三義勝興老街。（圖／網友IG@travel.my__life提供，請勿任意翻攝以免侵權）

節目除了主持人吳宗憲、Kid、小鬼，以及組隊PK藝人外，每一集節目還會邀請一位分別來自星馬港的網紅藝人，親身體驗台灣之美。第一集邀請到馬來西亞藝人祖雄，前往苗栗三義小鎮，精彩花絮在記者會中首度曝光，並強力預告這集小鎮漫遊節目將於新加坡Star Hub都會台、馬來西亞華文頻道8TV、香港iCable等頻道播出。

▲高雄美濃客家小鎮。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，看準近兩千萬人口的星馬港澳地區華人市場，向來對台灣影視魅力、美食等軟實力，具有高度追隨與認同，綜藝玩很大的Youtube官方頻道「我愛玩很大」有100萬訂閱戶，其中「星馬港澳」位居海外訂戶前三名，足見節目的號召力。

近年來觀光局力推「旅行台灣，就是現在」，今年第1000萬名來台旅客已在12／2晚間入境，比去年提早將近兩個禮拜達成千萬旅次目標，更創下來台旅客連續4年破千萬人次的記錄，今年東南亞各國旅客來台人數持續成長，1-10月來台人數達1,906,931人次，較106年同期成長15.98%。