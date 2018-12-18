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台鐵「郵輪式列車」春季遊程公布！6條全新路線限量開賣

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▲台鐵局推出2天1夜全新郵輪式列車旅遊行程，EMU100型電聯車英國貴婦號、DR2700型柴油客車白鐵仔。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局公布明年春季郵輪式列車遊程。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

台鐵超夯「郵輪式列車」推出至今已吸引6千名旅客體驗，萬眾期待的明（108）年春季遊程也已公布，從南到北各有不同特色，總共推出6趟次，皆是全新行程，將限量開賣，有興趣的朋友務必留意開始售票日期。

台鐵局說明，此次全新遊程包含「彰化鹿港時光、西螺黑金好滋味豐富2天」、「三星蔥派DIY、礁溪湯暖暖2天」、「英國貴婦赴花東、漫遊鐵道風情3天」、「懷舊白鐵仔、車遊花東山海戀3天」、「阿里山櫻花季、手作交趾陶2天」及「花蓮孩子王、暢游水樂園3天」

▲台鐵郵輪式列車路線。（圖／台鐵局提供）

▲這次推出的6個遊程皆是全新體驗。（圖／台鐵局提供）

其中，台鐵局補充，明年2月28日場次安排體驗昔日台灣鐵路EMU100型電聯車（英國貴婦號），3月17日場次安排體驗DR2700型柴油客車（白鐵仔），旅客將搭乘復古火車暢玩東部車站沿線景點，體驗懷舊感十足的鐵道旅行。而為了提高旅遊精緻度、更貼近旅客個別之需求，台鐵局這次特別安排4月4～6日場次：孩子王熱愛、野猴子樹冠層及台肥海洋探索館2擇1行程，適合親子與親近大自然。

另外，由於名額有限，為便利旅客及早安排假期，台鐵局提醒每趟行程售票日期特別於出發日3個月前開賣；旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以台鐵局官網公告資訊為準。

▲台鐵郵輪式列車路線。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵郵輪式列車1到3月行程一覽表。（圖／台鐵局提供，點我放更大

▲台鐵郵輪式列車路線。（圖／台鐵局提供）

▲台鐵郵輪式列車2到4月行程一覽表。（圖／台鐵局提供，點我放更大

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關鍵字：郵輪式列車,台鐵,國內旅遊

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