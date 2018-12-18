　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購千元Kitty拍立得！開箱竟是「造型電風扇」　她大哭：心都吹涼了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲她在臉書上買了Hello Kitty拍立得，結果寄來根本是「造型電風扇」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲她在臉書上買了Hello Kitty拍立得，結果寄來根本是「造型電風扇」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

在網路上買東西很容易買到和想像中不太一樣的商品，臉書上的各種商品廣告更是讓許多人退避三舍。一名網友抱怨，她在臉書上看到一個Hello Kitty的拍立得，覺得造型很可愛，就不疑有他地買了，結果收到商品打開一看，不僅顏色從原本的粉紅色變成綠色，商品本身根本是「拍立得造型的電風扇」，讓她非常傻眼。

這名女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，「Fb廣告本想買個kitty版的沖印機，打開包裹時想說kitty粉紅版怎麼變成綠色時，更悲慘的是....他只是個電風扇？」看到這一幕讓她瞬間哭笑不得，難得看到有Hello Kitty版的拍立得，才會一時被沖昏頭下訂單。

許多網友看到她的貼文都很不解，臉書上很多廣告都很騙，怎麼會有人真的敢買，原PO也解釋，「我急著要做禮物需要沖印機又看見有kitty版，我是因為看見有kitty版才失心瘋」，收到一台電風扇讓她吹得心都涼了，花了1千多買了一台攜帶式的造型電風扇，也只能認了。

網友們看到她的貼文雖然同情，但也覺得賣家很幽默，「有點可愛」、「這也太有梗了，根本就是驚喜包啊」、「笑到美叮噹」、「哈哈哈這也太逗了，風扇會轉嗎」、「這個蠻幽默的」、「有創意」、「這個電扇夠創意」、「現在隨身電扇做成這樣喔？以為是拍立得」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

ET快訊
韓國瑜爆「邀好萊塢巨星到高雄」！網揪關鍵字：真的大咖
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承

關鍵字：爆怨公社,臉書,廣告,拍立得,造型電風扇,Hello Kitty

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小隻女慢跑噴裝！他暖提醒…低頭一看「紫色蕾絲內褲」尷尬了：暗示嗎

買下店裡沒賣出的最後一張彩券！　打工妹爽中3000萬頭獎

好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

影／486先生發604萬！26員工「每人分紅23萬」　網羨慕：有缺人嗎

影／辣媽剛出陽台！1歲娃秒衝過來「喀～馬麻掰掰」　冷風中與龜相伴30min氣炸

螢幕前狂吹！女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網：重播3hr正常嗎？

霸氣送粉絲150萬賓士！台中直播哥「豪撒80萬」　高雄南霸天抖跳辣台妹

影／阿北直播3萬搶看！高嘉瑜、學姐誰漂亮 柯文哲：拒絕回答

影／豪買60間炒房！他爽笑「賺錢啦」結果0售出　下場超療癒：欠2700萬跑路

影／澳門飛台！他聽隔壁大嬸爽聊「帶滿鳳凰卷」　一下機奔檢舉...結局超療癒

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

為失蹤的浴袍！峇里島villa翻旅客行李　誣賴客人還堅持「是必須做的」

超值199吃到飽！　5、6年級生憶「火烤兩吃始祖」：食材好又便宜

500天沒校長！葉俊榮稱要正視　柯志恩要台大「把管中閔鎖起來」

旅遊變貴！日本明年1/7起開徵「觀光旅客稅」　機票要多付1千日幣

小康家庭毀在口蹄疫！男藝人揭非洲豬瘟可怕　「沒那麼倒楣」心態無知又自私

影／瑜珈Pure Yoga宣布停業　消基會籲「手刀衝銀行」自救

台鐵最大購車標案案　600輛城際電聯車日立製作所勝出

網美耶誕樹成功率100%！男同學一弄「超悲涼」　網笑慘：賣火柴小女孩

母帶腸病毒兒吃飯狂怨6個被傳染　女客提醒在家隔離秒臭臉

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉...「實用長照組」貼心附女用裝置

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

張本智和多項最年輕紀錄　目標17歲的東京奧運奪金

拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

血汗匈牙利！萬人上街抗議「奴隸法」：加班費竟可拖3年

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

為失蹤的浴袍！峇里島villa翻旅客行李　誣賴客人還堅持「是必須做的」

離譜！女童游泳溺水垂死　媽媽在旁狂滑手機渾然沒看到

王淨認❤林柏叡「在我心中」！　力挺男方爆未婚生女劈腿

「王者之力！」客製版球鞋　致敬王建民對夢想的堅持

猶太兒童「躲納粹」與家人永隔　80年後德國賠每人2500歐元

生活熱門新聞

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神..

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場..

女兒北上讀書！老爸猛塞1000..

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不M..

一張圖看何時會再變冷！

匿名狂聊1月　約耶誕城走走尷尬..

奧客情侶抹黑員工！拉麵老闆霸氣..

女慢跑噴裝！他一看蕾絲內褲尷尬..

愛孫取名！嬤堅持己見　阿公7字..

法拉利遭撞毀！T妹怒「孝子超自..

媽媽站店外狠瞪　女童哭著吃到吐

贊成訂超跑條款　蔡正元喊話支持

租屋被提醒：別關燈！她順手一按..

惡鄰佔空位+搬法條！網發現大b..

更多熱門

相關新聞

排30分鐘買三寶便當！肉炸出只要100元

一名男網友表示，他排隊買便當每次都要花至少30分鐘，且點了他最愛的三寶飯只要100元；當他分享便當內的菜色時，滿滿的肉配菜頓時讓網友全驚嘆「太佛了！」、「跪求地點」。

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

麻醉醫200km路程卡南迴：比命長還路長

大媽「拿大鍋」裝走免費Buffet！

女慢跑噴裝！他一看蕾絲內褲尷尬了

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

小鬼鬆口「和妞妞關係」

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面