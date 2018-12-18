網購千元Kitty拍立得！開箱竟是「造型電風扇」　她大哭：心都吹涼了

▲她在臉書上買了Hello Kitty拍立得，結果寄來根本是「造型電風扇」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

在網路上買東西很容易買到和想像中不太一樣的商品，臉書上的各種商品廣告更是讓許多人退避三舍。一名網友抱怨，她在臉書上看到一個Hello Kitty的拍立得，覺得造型很可愛，就不疑有他地買了，結果收到商品打開一看，不僅顏色從原本的粉紅色變成綠色，商品本身根本是「拍立得造型的電風扇」，讓她非常傻眼。

這名女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，「Fb廣告本想買個kitty版的沖印機，打開包裹時想說kitty粉紅版怎麼變成綠色時，更悲慘的是....他只是個電風扇？」看到這一幕讓她瞬間哭笑不得，難得看到有Hello Kitty版的拍立得，才會一時被沖昏頭下訂單。

許多網友看到她的貼文都很不解，臉書上很多廣告都很騙，怎麼會有人真的敢買，原PO也解釋，「我急著要做禮物需要沖印機又看見有kitty版，我是因為看見有kitty版才失心瘋」，收到一台電風扇讓她吹得心都涼了，花了1千多買了一台攜帶式的造型電風扇，也只能認了。

網友們看到她的貼文雖然同情，但也覺得賣家很幽默，「有點可愛」、「這也太有梗了，根本就是驚喜包啊」、「笑到美叮噹」、「哈哈哈這也太逗了，風扇會轉嗎」、「這個蠻幽默的」、「有創意」、「這個電扇夠創意」、「現在隨身電扇做成這樣喔？以為是拍立得」。

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