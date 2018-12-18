大媽「拿大鍋」裝走免費Buffet！他見人性貪婪：10分鐘清空

▲耶誕節要來了。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

一名網友近日透露，社區因為耶誕節將至，舉辦免費Buffet吃到飽的活動，不過他在現場看見「人性的貪婪」，有人直接拿大鍋子裝菜，有人是找親朋好友一起來吃好吃滿。這則發文引發不少網友共鳴，直呼「以後拿戶口名簿進場」、「同感！我們社區也有這種人...」。

▲耶誕餐會吸引住戶參加。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書不公開社團《爆廢公社》PO出耶誕節餐會照片，不少社區住戶都來參加、挑選喜歡的菜色。不過他也說，其中有沒品鄰居，直接拿大鍋子來裝，「裝完直接搭電梯回房間」，還有平常可能是小家庭，這時候竟叫了十幾個親朋好友來吃，「其他鄰居都不用吃就對了，是要其他鄰居吃空氣就對了？還是你繳的管理費比較我們多？？」

對此網友表示，「笑死，這種方式就是垃圾召喚術」、「眼不見為淨，不然你一定氣死」、「這種開方便大門的巴菲，本是驗證刁民恥度，屢試不爽。」也有不少網友羨慕「好好，有把費。」原PO則說，「6:00開始，我6:10來就差不多清空了...」。

另外，有網友表示社區曾辦過餐敘，當時每戶人家出一道菜，有人還特別去餐廳訂菜，管理費用在搭舞台給住戶唱卡拉OK，活動結束後得到頗好的評價；一名女網友則說社區辦過類似活動，也遇過同樣狀況，「所以就only one沒再舉辦過了」。

▲網友不爽餐點被少數人清空。（圖／翻攝自爆怨公社）