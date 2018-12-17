影／豪買60間炒房！他爽笑「賺錢啦」結果0售出　下場超療癒：欠2700萬跑路

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江蘇省鎮江專門炒房價的張衛軍，主動向房產仲介公司購買60間房子，過戶後拿給小額貸款公司貸款，好用來還其他的房貸，原本以為能炒到好價格，沒想到資金鏈斷裂，房子也賣不出去，導致其中有35間房付完頭款後就沒有錢繼續支付，還拖欠600萬人民幣（約台幣2700萬），整個大賠錢。

▲炒房價慘被套牢。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

張衛軍今年初找上房產仲介公司，還主動聲稱自己是「要來鎮江新區炒房的」，希望仲介有新的賣房資訊都可以第一時間通知他，陸續一共買了60間房，其中25間都已付清房款。

▲仲介發現炒房客繳不出尾款後，也不敢再推薦業務。（圖／翻攝自《看看新聞》）

但尷尬的是房子並沒有好的市場，根本賣不出去被「套牢」了，導致資金鏈斷裂，其餘的35間付完頭款後，張衛軍再也沒有能力繼續償還剩下的600萬人民幣，只好先神隱躲避。房仲9月初發現問題後，再也不給張衛軍介紹業務。

其餘一名受害者李姓女子透露，選擇這家房產仲介公司後，不到2天就接到通知說「找到買家」了，她也沒有懷疑地以31萬人民幣（約台幣138萬元）賣出，並收到頭款12萬人民幣，「按照簽下的合約規定，張衛軍應該要再3個月內付清房款，但這3個月來，我再沒收到任何的錢。」

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▲炒房客一共購買60間房。（圖／翻攝自《看看新聞》）

張衛軍則表示，每套房入手後，他都拿去小額貸款公司並貸款，好用來償還其他的房貸，現在每個月要還款20多萬人民幣（約新台幣90萬元），他保證會逐步還清，「我原本確實是想來鎮江新區炒房，但讓沒想到的是，這些房子全砸我手裡了......。」

新聞曝光後，網友紛紛留言說，「太好了，最好破產，血本無歸，房子就是被這種人炒高的」、「活該」、「最好這輩子都還不清，別再來殘害其他人」、「這報應看得我好舒爽」、「老天還是有眼的」、「就是有這種炒房價的人，害大家買不起房子，報應」。

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