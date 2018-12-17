華映無預警停工　勞動局：員工到班雖未提供勞務仍應給薪

▲桃園市勞動局再度派員訪查華映停工事件。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對華映桃園龍潭廠、楊梅廠無預警停工，攸關千名員工權益事件，桃園市政府勞動局17日持續進行第2次派員訪查，並與該公司企業工會代表訪談，了解員工目前工作情形。勞動局指出，華映目前暫無進行大量解僱勞工計畫，員工正常到班工作，公司雖未提供勞務，仍應照發薪資給勞工，不可擅自減薪或扣薪。

勞動局說明，事業單位應依勞動契約給付勞工薪水，如因訂單減少，致正常出勤員工無事可做，係不可歸責於勞工，雇工仍應照常給付薪資，如有因景氣因素須變更勞動條件仍須徵得勞工個別同意，同時依法通報主管機關；另依據大量解僱勞工保護法第 4 條及第 5 條規定，解僱勞工 60 日前應將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商。

勞動局除督促華映需遵守相關法令外，如有違反勞動基準法及大量解僱勞工保護法之情事，將依法裁處。勞動局指出，中華映管於12月13日因財務危機，聲請重整及緊急處分，衍生華映楊梅廠、龍潭廠無預警停工情事。

經該局於14日派員進行訪查，公司表示目前暫無進行大量解僱勞工計畫，且尚待13日向法院聲請重整及緊急處分的結果，方能確認公司下一步計畫，勞動局於 17日再進行第2次派員訪查，並與該公司企業工會代表訪談，了解員工目前工作情形，持續關注勞工權益。